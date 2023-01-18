Заключен первый в России офсетный договор с МСП-поставщиком

Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Предприятие «Автодор — Платные Дороги» (входит в Группу компаний «Автодор») при участии Корпорации МСП заключили первый к России офсетный договор по 223-ФЗ. Поставщиком выступает компания «Сорб Инжиниринг», которая готова поставить 100 тыс. отечественных транспондеров для оплаты проезда по платным участкам автодорог России и 10 тыс. держателей для них. Сумма договора превысила 120 млн рублей. Первая партия поставки ожидается с мая (всего будет три до 2025 года)

Уникальность документа в том, что ранее такие транспондеры производились только в Европе.

«Офсетный договор — это фактически дорожная карта, в которой прописаны обязательные для МСП-поставщика шаги по развитию собственного производства. Их выполнение гарантирует ему наличие спроса на выпускаемую продукцию в течение нескольких лет, - пояснил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. - Это нововведение особенно актуально сегодня, когда для отечественных предприятий закрыты привычные ранее рынки сбыта».

Фото: собственность компании «Сорб Инжиниринг».

«Заключение офсетных договоров поможет малым и средним предприятиям с большей продуктивностью использовать возможности внутреннего рынка и придаст импульс их развитию», — подчеркнул Министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Ключевой особенностью офсетных договоров является их долгосрочная выгода: заказчик получает поставку нужной ему качественной продукции на протяжении установленного периода, а МСП-поставщик — гарантированный рынок сбыта на несколько лет вперед и импульс к развитию своего предприятия, — добавил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Помимо этого, у каждой стороны появляются четкие горизонты для планирования и столь необходимая уверенность в завтрашнем дне. Важно, что на всем пути идет сопровождение специалистами Корпорации, заказчик определяет свой спрос, мы помогаем найти поставщиков и оказать им необходимую финансовую поддержку».

Первый офсетный договор предусматривает, что компания «Сорб Инжиниринг» обязуется инвестировать в производство транспондеров и дополнительных элементов к ним не менее 50 млн рублей. Предприятие разместится в Зеленоградском округе Москвы. Благодаря заключению офсетного договора предприятие сможет втрое увеличить число рабочих мест (с 10 до 30). Льготный кредит предоставил МСП Банк (сумма кредита составила необходимые 50 млн рублей), он же предоставляет «Сорб Инжиниринг» независимую гарантию.

«Организация производства отечественных транспондеров с участием «Автодор — Платные Дороги», как главного эмитента этих устройств в России, — важный этап развития опорной сети скоростных платных дорог и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, — сообщил председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. - Сейчас в обороте у пользователей дорог находится более 3,5 млн транспондеров. И потребность в них будет расти. В этом году прирост новых платных участков дорог может составить более 800 км. Движение по М-12, которая станет скоростной платной альтернативой М-7 «Волга», в конце этого года будет запущено от Москвы до Казани. По открытым в прошлом году участкам М-12 зафиксировано около 1,25 млн проездов через рамки системы взимания платы «Свободный поток». И половина автомобилистов оплатили проезд по М-12 с помощью транспондера».

Согласно требованиям офсетного договора, МСП-поставщик берет на себя комплекс обязательств, которые гарантируют выполнение им установленных условий в определенные сроки. В рамках организации производства на него возлагается не только проведение опытно-конструкторских работ, испытаний, закупка оборудования, его монтаж и пуско-наладка, контроль стабильности работы, а также проверка на соответствие условиям договора и техническим требованиям оборудования и производства.

Фото: собственность компании «Сорб Инжиниринг».

Напомним, 12 ноября 2022 года вступили в силу изменения, которые дали старт развитию программ «выращивания» МСП-поставщиков и уточнили возможность заключения долгосрочных офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, которые в том числе предусматривают, что малое или среднее предприятие инвестирует собственные или заемные средства в свое действующее или новое производство, а заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме. Оператором этой программы выступает Корпорация МСП. Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума — 2022. Мероприятия по «выращиванию» реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.