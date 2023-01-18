В Сахалинской области спасли сивуча, который трое суток пролежал на льду

Фото: МЧС

Сотрудники пресс-службы МЧС России рассказали удивительную историю, которая случилась на днях на Сахалине.

На берегу Охотского моря местный житель (фамилия его не называется) нашел сивуча весом около 80 килограммов.

Как пояснили специалисты, животное вынырнуло из воды, но пока находилось на льду - а был сильный мороз - майна (широкая трещина во льду, полынья) замерзла.

Фото: МЧС

«Путь обратно в воду был закрыт, - говорится в оперативной сводке чрезвычайного ведомства, - из-за чего тюлень провел на поверхности более трех суток».

На помощь несчастному обитателю моря пришли спасатели и общественники.

На снегоходе, с санями сотрудники МЧС выдвинулись к месту этого необычного ЧП.

Фото: МЧС

Сивуча погрузили на сани, доставили к береговой линии Охотского моря и со словами: «Давай-давай» выпустили «в естественную среду обитания».

Как поощрили участников этой необычной спасательной операции, пока неизвестно. Поэтому «Спасибо» им скажем мы.