Обучение с практически гарантированным трудоустройством: 98% процентов выпускников Заполярного государственного университета получают хорошую работу

Евгений Голубев, исполняющий обязанности ректора ЗГУ имени Н.М. Федоровского (Норильск). Фото: Алексей АРЛЮКОВ

В среднем по России трудоустраивается чуть более 80% выпускников институтов и университетов. Но вы же понимаете – это средняя температура по больнице... На самом деле за дипломированными специалистами одних высших учебных заведений выстраивается очередь из работодателей, а других они стараются обходить стороной. В чем секрет успеха вуза? В программе «Бизнес-ланч» на «Радио «Комсомольская правда»» члену Общественной палаты России Вадиму Ковалеву рассказал исполняющий обязанности ректора ЗГУ имени Н.М. Федоровского (Норильск) Евгений Голубев.

Сразу отметим, что Заполярный госуниверситет имеет чрезвычайно высокий уровень трудоустройства выпускников.

«Я сейчас пришел с одной из кафедр, где занимаются разработкой месторождений. Горняки, по-простому говоря. Вот у них практически половина состава кафедры – это практикующие инженеры с производства. Многие из них имеют ученые степени, публикации, занимаются исследованиями. Это люди, которые, без сомнения, дают актуальные знания студентам, готовы быть их наставниками, - отметил Евгений Голубев. - Благодаря этому у нас очень высокий уровень трудоустройства - более 98 процентов.

Главная причина востребованности выпускников в том, что вуз дает молодежи самые современные знания. Причем, как теорию, так и практику. Университет использует гибкие форматы обучения, привлекая к преподаванию лучших педагогов страны. Студенты участвуют в жизни города, где происходят большие изменения (инвестпрограмма составляет практически 200 млрд рублей).

Больше того, университет фактически выступает аналитическим центром по развитию региона!

«В Норильске мы находимся в синергии, создаем город вместе. Мы делаем все для того, чтобы наши студенты участвовали в обсуждении различных проектов, мы стараемся стать источником понимания данных для инфраструктурных проектов, начиная со строительства промышленных объектов и заканчивая социально-культурными», - пояснил гость «Радио «Комсомольская правда»».

Смущает оторванность Норильска от остальной России? И это не проблема.

«Кажется, что мы тут живем, как на острове, поэтому многим хочется выбраться, побывать на мероприятиях, на конференциях, пообщаться с другими студентами. Мы стараемся максимально давать такую возможность. Считаем, что хорошо получать опыт в других лабораториях и научных центрах», - пояснил эксперт.

При этом в университете созданы повышенные меры финансовой поддержки. Это сделано для того, чтобы приезжие студенты имели возможность жить на стипендию. Это стало возможно благодаря «Норильскому никелю», который заинтересован в привлечении новых кадров в регион. Есть возможность и для приработка.

«Например, вы закончили первые семестры обучения, и летом по программе «Профессиональный старт» студент может работать уже по специальности, получать практический опыт и достаточно неплохую зарплату, особенно по сравнению с «материком». Это не просто деньги, на которые можно жить, это деньги, на которые можно помогать родителям», - резюмирует Евгений Голубев.

В ближайшее время планируется запустить новый сайт, где будут подробно представлены образовательные программы университета.