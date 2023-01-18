Разобраться в крушении вертолета в Киевской области 18 января 2023 помогут "черные ящики" Фото: REUTERS

Глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин погибли в результате крушения вертолета в Киевской области 18 января 2023 в Броварах. Это один из крупнейших пригородов Киева на северо-востоке украинской столицы. Утром на его территории во дворе детского сада грохнулся вертолет. Всего, по данным руководства Нацполиции, в результате катастрофы погибли 18 человек, среди которых двое детей. Из них девять находились на борту вертолета. Сразу после падения геликоптера, по уточненным данным, это был Eurocopter EC225 Super Puma, стоящий на учете в МВД и использовавшийся спасательной службой ГСЧС, украинские власти сообщили о пятерых пострадавших и, как минимум, одном погибшем. Позже данные были скорректированы, причем, как в количественном отношении, так и по персонализации погибших. Дети могли быть воспитанниками детского садика или просто гулять по двору. Правда, есть сведения, что дети были на борту "Еврокоптера". Но детсадовцы все равно пострадали: из 22 раненых, которые находятся в больнице, 10 - дети.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Бровары снова не повезло. Почему снова? В Броварах уже падал на дом объект с неба. Правда, это произошло почти 23 года назад, когда 20-го апреля 2000 года подъезд жилого пятиэтажного дома сверху донизу развалила ракета "Точка-У", прилетевшая с Гончаровского полигона в Черниговской области. Городу тогда тоже не повезло, поскольку ракета должна была лететь по другому маршруту и закончить свой путь совсем в ином месте, на том же полигоне, но 30 километрах от точки запуска. Просто двигатель и системы управления ракеты сработали нештатно. С другой стороны, тогда жителям города повезло, что погибли лишь 3 человека, проживавших в этом доме, а еще пятеро были ранены. Повезло, что ракета была обычной болванкой, без боеголовки, иначе бы от дома не осталось ничего, кроме воронки и обломков.

В этот раз Броварам снова в какой-то степени повезло. Потому что вертолет не дотянул до жилого дома всего каких-то несколько метров. Сорванные в результате взрыва винты буквально повисли на подъезде жилого дома, а возникший на месте падения вертолета пожар сумели быстро потушить, не допустив его распространения на жилой дом. После падения геликоптера на земле вспыхнул пожар от разлившегося из лопнувших баков топлива, и в вертолете вряд ли кто смог бы уцелеть. Малейшее промедление или полет на два метра дальше (метров на 20 короче – на садик), и количество жертв было бы под сотню, если не больше.

И это действительно повезло, потому что Eurocopter EC225 – машина серьезная, может брать на борт до 24 человек в качестве пассажиров, а экипаж может состоять как из одного, таки из двух человек. Вертолет почти 20 метров в длину и массой чуть более 5 тонн (пустой). Эта машина сравнима с нашим МИ-17, который немного короче в длину и слегка полегче. При этом диаметр несущего винта у нашего больше на 2 метра. Схожи они и по количеству и мощности двигателей.

ВЕРСИИ СЛУЧИВШЕГОСЯ

На Украине сразу выдвинули две версии случившегося. Но потом их скорректировали.

Изначально говорилось, что первая версия – погода. Дескать, над Киевом стоял плотный туман, а пилот недопустимо снизился, и за что-то зацепился в воздухе. Погодный фактор иначе называется "человеческий фактор", но это у нормальных людей. Полеты в тумане имеют свои правила и свои табу. И если произошло такое ЧП, то какие-то из них были нарушены. Насчет тумана, есть серьезные сомнения. Вертолет буквально за несколько минут был замечен, проходящим над Трухановым островом на Днепре в центре Киева, его прекрасно снимали снизу, при этом высота полета была не меньше 150-200 метров, а то и побольше.

Человеческий фактор, безусловно, сыграл свою роль в этом летном происшествии, поскольку пилот должен был построить маршрут полета таким образом, чтобы миновать густонаселенные районы. Но когда на борту такие высокопоставленные персоны, то маршрут выбирает не пилот. Качиньский и Басик могли бы это подтвердить, если бы не береза под Смоленском.

Второй версией называли то, что вертолет сбили свои же ПВОшники. Могли пустить ракету из ПЗРК или чего-то более серьезного. Тоже есть некоторые сомнения. Потому что жители города слышали бы либо "вылет", либо взрыв в воздухе, а скорее всего, и то, и другое. Или звук очередей, если, например, был задействован поставленный из Германии ЗРК "Гепард". Кроме того, в воздухе наверняка должен был остаться след от ракеты. Который, правда, из-за тумана мог остаться и незамеченным.

Позже пришла информация, что рассматриваются три основные версии: диверсия, неисправность техники, и нарушение правил безопасности.

Что касается версии, которую следует совершенно исключить, то это уничтожение вертолета самолетами российских ВКС или ракетой российской ПВО. Самолеты наши в эту зону не летают, а ракеты от С-300 и даже С-400 просто не долетят. Да и смысл какой? Что же касается диверсии, тему которой уже начинают раскручивать в украинском сегменте Сети, то это не наши методы. За все 11 месяцев проведения СВО ни одной диверсии в отношении высокопоставленных чиновников Украины наши не осуществили.

Кстати, сам вертолет не был персональным транспортным средством главы МВД, а его брали у ГСЧС время от времени. В любом случае, "черные ящики" должны найти, а уже их расшифровка даст ответ на все вопросы.

Если же вертолет действительно сбили расчеты украинской ПВО, то это верх непрофессионализма, явно усугубленный страхом. Поскольку вертолет трудно перепутать с беспилотником типа "Герани", а все остальное летит с гораздо более высокой скоростью. К тому же, как и было сказано российские самолеты и вертолеты в Киев не залетают.