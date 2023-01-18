Тина Канделаки в третий раз стала мамой

Тина Канделаки, которая вот уже девять лет счастлива в браке с молодым мужем Василием Бровко, вновь окунулась в материнские заботы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тина Канделаки, которая вот уже девять лет счастлива в браке с молодым мужем Василием Бровко, вновь окунулась в материнские заботы. По информации СМИ, суррогатная мать родила 47-летней журналистке сына. Впрочем, сама Канделаки пополнение в семье не подтверждает и не опровергает. На прямой вопрос сайт KP.RU получил краткий ответ: «Без комментариев».

Для телеведущей этот ребенок стал третьим: от первого брака с бизнесменом и художником Андреем Кондрахиным у неё есть взрослые дети: 23-летняя Мелания и 21-летний Леонтий. А вот супруг, который на 12 лет младше, давно мечтал о малыше.

Пару лет назад в интервью журналу "Татлер" телеведущая призналась, что задумывается о суррогатном материнстве.

- Я не первый день замужем, мне вот-вот исполнится сорок пять и общих детей с Васей у нас нет. Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы. Хотя в мире роботов, технологий и прочих инноваций я как христианка верю в таинство зачатия, - делилась тогда Канделаки и пророчила, что через 20 лет врачи будут предлагать женщинам услуги сурмам вместо традиционной беременности. - Сейчас нет достаточного количества женщин, готовых стать суррогатными матерями. Но они появятся. Это будет связано с изменениями в экономике. Когда многие профессии в силу автоматизации исчезнут, суррогатное материнство станет более популярным.

Напомним, с будущим мужем Тина Канделаки познакомилась в 2008 году на одном из светских мероприятий, но поначалу они встречались только по работе в совместных проектах. Лишь через несколько лет звезда разглядела в коллеге все его достоинства.

- Мне многие дарили, и дарили много. Но никогда и ни один мужчина в жизни не давал мне такого ощущения комфорта, заботы, ощущения, что завтра будет еще интереснее, чем сегодня. Только с таким тылом можно не бояться бросать вызов и идти вперед, вопреки желанию многих, - говорила Канделаки о муже.

Секретом своей счастливой семейной жизни продюсер называет... будущее.

- Нас с Васей всегда объединяло будущее. Мы познакомились на идее о будущем и все эти годы провели вместе по одной простой причине: мы всегда видели совместное будущее. Любовь когда-то может закончиться. Дети вырастут... Если двое людей смотрят в будущее, то оно не за кончится никогда, до тех пор, пока они живы, - уверена Тина Канделаки.