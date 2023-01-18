Стратегия тотального поглощения: США приступили к новому этапу в отношениях с Украиной

США призывают скорее поставить ЗРК «Патриот», которые с другими средствами ПВО помогут Киеву создать систему эшелонированной противовоздушной обороны
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В американских экспертных кругах стартовал дискурс о поиске путей урегулирования украинского кризиса исключительно в выгодном для стран Запада направлении. Коллективными усилиями ряда американских научных центров была подготовлена стратегия, которая, с их точки зрения, должна обеспечить им победу в этом конфликте. Давайте попробуем разобраться.
Данная стратегия основана на подходе, предусматривающем консолидацию усилий стран коллективного Запада на всех уровнях, включая правительственные и негосударственные структуры, бизнес сообщество, научные и образовательные круги, а также гуманитарные и международные организации.
Как утверждается в американском экспертном сообществе, такая стратегия будет носить долговременный характер, не ограничиваясь только проблемой украинского кризиса. В дальнейшем будут реализованы цели вовлечения Украины в Европейский союз и НАТО. В то же время в качестве первоочередной цели стратегии заявляется обеспечение условий для скорейшей победы Киевского режима на поле боя и создания сильной переговорной позиции Запада с Российской Федерацией.
Таким образом, основной ближайшей целью предлагаемой американскими экспертами комплексной стратегии должно стать нанесение стратегического поражения России, которое видится как срыв реализации ключевых целей специальной военной операции, предусматривающих «денацификацию» и «демилитаризацию». При этом они открыто признают, что «украинская идентичность» должна строится исключительно на полном принятии западных «либеральных ценностей» в противовес «русскому миру» как интеграционному фактору на постсоветском пространстве.
Главное внимание, безусловно, уделено военному измерению. Победа России в специальной военной операции, по мнению экспертов, способна подорвать и разрушить единство Запада. Для решения данной проблемы предлагается увеличить в разы объемы и ускорить поставки военной и военно-технической помощи Украине. При этом они вполне допускают нанесение украинскими вооружёнными силами ударов по любым российским военным объектам, в том числе находящимися в глубине российской территории.
США призывают скорее поставить ЗРК «Патриот», которые с другими средствами ПВО помогут Киеву создать систему эшелонированной противовоздушной обороны, чтобы не позволить ВКС России закрепить господство в воздухе. Параллельно планируется поставлять тяжелую военную технику, а также танки и самолеты западного образца. При этом, по мнению экспертов, роль США и их союзников должна ограничиваться оказанием военной поддержки режиму Зеленского без прямого участия в конфликте натовских сил. Такой подход, как им кажется, позволит не допустить для стран коллективного Запада создания дополнительных рисков в случае негативного развития событий для киевского режима. При этом американскими экспертами признается, что предпринимаемые Западом шаги в военной области активно способствуют затягиванию украинского конфликта.
В экономическом измерении американскими экспертами предлагается увеличить пакет помощи со стороны Европейского союза, Международного валютного фонда, а также США и их союзникам необходимо уже задуматься о реструктуризации внешнего долга Украины. На текущий момент государственный долг многострадальной страны составляет 95% ВВП и это при катастрофическом падении ВВП вплоть до 40% на конец прошлого года.
В целях поддержки украинского режима предлагается конфисковать в его пользу валютные резервы Центрального банка России, которые заморожены на Западе. Предлагается расширить возможности и масштабы санкционной политики США и их союзников, расширив их на все российские государственные структуры, а в перспективе и на представителей деловых кругов.
В политической сфере предлагается сконцентрироваться на формировании украинской элиты, приверженной «западным ценностям и идеалам». Жестко контролировать кадровую политику на Украине: способствовать назначению прозападных политиков на ключевые должности в государственном аппарате.
По мнению американских экспертов, в настоящее время ключевой целью дипломатических усилий должно стать обеспечение победы киевского режима в вооруженном конфликте, и Зеленский не должен идти ни на какие переговоры с Россией.
Таким образом, несмотря на заверения американских экспертов в том, что украинцы сами должны определить свои приоритеты развития, разработка подобного рода стратегий в отношении Киева свидетельствует о явном стремлении Запада взять эту страну под свой тотальный контроль, используя слабость ее нынешнего экономического положения и несостоятельность марионеточного политического руководства. При этом необходимо заметить, что реализация данных планов будет также зависеть от решения боевых задач специальной военной операции, от сплоченности и слаженности действий российской армии, имеющей славные исторические традиции силы духа, характера и воли к победе. Мы за ценой не постоим.