Безопасно ли крещенское купание для полных людей: ответ врача

Врач-эндокринолог Павлова рассказала, кому окунание в прорубь не пойдет на пользу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Праздник Крещения, который отмечается 19 января, традиционно связан с окунанием в прорубь. Причем бытует мнение, что людьми полными ледяная прорубь переносится легче, чем тем, у кого комплекция средняя.

- С этой точкой зрения я сталкиваюсь очень часто: якобы таких людей защищает хорошо развитый жировой слой, - пишет в своем блоге врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова. – Но ожирение это не только термоизоляция, это еще и большой набор метаболических заболеваний, в том числе сердечных. А окунание в ледяную воду это огромный стресс, который не все без последствий, могут преодолеть.

КОМУ ОТ ОКУНАНИЯ В ПРОРУБЬ СТОИТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ:

1. Тем, кто сейчас болен любым простудным заболеванием или у кого обострились хронические болезни;

2. Тем, кто часто простывает и подвергается вирусным или бактериальным инфекциям;

3. Тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, тем более без приема медикаментов, ишемическая болезнь сердца, различного рода аневризмы, аритмии и многое другое;

4. Людям, принимающие психотропные средства;

5. Беременным и кормящим женщинам, как бы ни были чисты их помыслы и позывы;

6. Людям с повышенной склонностью к тромбозам.