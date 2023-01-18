Безопасно ли крещенское купание для полных людей: ответ врача

Врач-эндокринолог Павлова рассказала, кому окунание в прорубь не пойдет на пользу
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Праздник Крещения, который отмечается 19 января, традиционно связан с окунанием в прорубь. Причем бытует мнение, что людьми полными ледяная прорубь переносится легче, чем тем, у кого комплекция средняя.
- С этой точкой зрения я сталкиваюсь очень часто: якобы таких людей защищает хорошо развитый жировой слой, - пишет в своем блоге врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова. – Но ожирение это не только термоизоляция, это еще и большой набор метаболических заболеваний, в том числе сердечных. А окунание в ледяную воду это огромный стресс, который не все без последствий, могут преодолеть.
1. Тем, кто сейчас болен любым простудным заболеванием или у кого обострились хронические болезни;
2. Тем, кто часто простывает и подвергается вирусным или бактериальным инфекциям;
3. Тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, тем более без приема медикаментов, ишемическая болезнь сердца, различного рода аневризмы, аритмии и многое другое;
4. Людям, принимающие психотропные средства;
5. Беременным и кормящим женщинам, как бы ни были чисты их помыслы и позывы;
6. Людям с повышенной склонностью к тромбозам.