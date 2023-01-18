Геннадий Онищенко назвал шесть правил, как отпраздновать Крещение

Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

… - Геннадий Григорьевич, с наступающим праздником, с Крещением Господним вас!

- Ну, еще пока идет крещенский Сочельник.

А Крещение сегодня (18 января. - А.Г.) вечером, с первой звездой.

Это, действительно, большой и радостный праздник, его еще Богоявлением называют.

- Мы с вами отмечали однажды Крещение у проруби…

- У купели.

- Да, есть даже снимки. (см.фото Владимира Веленгурин.)

Но - вот уже несколько лет мы с вами не публиковали правила поведения у проруби простых смертных.

- Наших граждан.

- Православных. А давайте определим, допустим, шесть правил.

- Ну, хорошо. Давайте…

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: КОГДА?

- Ну, во-первых, когда.

- Да, когда нас есть отмечать?

- Сегодня, где-нибудь в 21 час у иорданов…

- По местному времени.

- Естественно. В 21 час начнется богослужение, а в 22 уже можно будет иорданы использовать для купания.

- Давайте объясним. Иордан – это водоем.

- Ну, допустим, прорубь. В этот день Христос крестился в реке Иордан. И вот те проруби, которые оборудуются - со ступеньками, с полом, они называются иорданами.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: ГДЕ?

- Окунаться в иордан нужно обязательно - только в официально открытых местах. Допустим, в Москве они будут действовать, практически, во всех округах, и их сегодня 46, этих иорданов.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: СОВЕТ ВРАЧА

- А как врач - что бы вы посоветовали?

- Если вы - человек среднего возраста и у вас есть гипертония, лучше, конечно, посоветоваться с врачом.

- Но у иорданов же будут дежурить медики.

- Но, тот медик, который будет там находиться, он вам, как говорится, не помощник, потому что он не знает вашего анамнеза.

- Истории болезни.

- Поэтому, по возможности, проконсультируйтесь со своим врачом.

ПРАВИЛО ЧЕТВЁРТОЕ: ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

- При себе у вас должно быть полотенце и сменная одежда. Потому что, тот купальный костюм, в котором вы будете окунаться, естественно, придется заменить.

А еще захватите сланцы или тапочки, но не матерчатые, а чтобы они были или кожаные, но лучше, конечно, синтетические. Потому что не все смогут пробежаться босиком по снегу, а тапочки как раз не помешают.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ: СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ МОЖНО НАХОДИТЬСЯ В КУПЕЛИ?

- Геннадий Григорьевич, сколько времени можно находиться в иордане?

- Ну, в официальных иорданах много вы не будете находиться, потому что там стоит очередь. То есть, вы как минимум три раза должны окунуться, перекреститься и выйти с противоположной стороны от того места, в которое вы заходили.

Иордан длиной примерно метр, 1,2 метра, и там особенно задерживаться не нужно, этого вполне достаточно.

СОВЕТ ШЕСТОЙ: О СВЯТОЙ ВОДЕ И ТРАПЕЗЕ

- А когда же за стол?

- Вечером. На столе должно быть нечетное количество блюд. И обязательно - кутья.

Прежде, чем начать трапезничать, надо сходить в церковь, получить святую воду. Но те, у кого нет такой возможности, могут поставить ёмкость с водкой на окно, и будет считаться, что эта вода святая.

Вот ею надо побрызгать на стены. И при этом нужно, чтобы форточки или дверь в квартире были открыты, чтобы у всей нечистой силы была возможность , так сказать, покинуть этот дом.

Ну, для молодых женщин (да и для всех представительниц прекрасной половины человечества) рекомендуется снегом умыть лицо, тогда они будут еще красивее, чем они у нас сегодня есть.

- Геннадий Григорьевич, у меня стоит бутылка святой воды, которую мы с вами из Софрино привезли. Я ею могу побрызгать, чтобы изгнать нечистую силу, если она есть у меня в квартире?

- Можно, конечно.

- То есть она святая так и осталась?

- Конечно.

…И О ЛИЧНОМ

- А вы, Геннадий Григорьевич, во сколько и где будете окунаться?

- У меня так сложилось, что я сегодня в ночь не буду окунаться, а завтра, 19-го, я буду в купели, но купель у меня будет индивидуальная, я это делаю… Ну, помните, как мы тогда с вами…

- Да. Пришлите тогда кадры.

- Попробую.

- Тогда поздравим друг друга с праздником.

- Ну, во-первых, сейчас крещенский Сочельник заканчивается. Сегодня, пожалуйста, Александр, воздержитесь от чревоугодничества, вечерком поужинайте кутьей. Ну, можно сухоядение, фрукты, это тоже допускается, то есть вся постная пища. Ну и, конечно же… Вы не собираетесь в купель?

- Пока нет.

- Хотя бы как болельщик, зритель.

- Нет пока.

- Ну, тогда вас с наступающим Богоявлением, Крещением Господним. .

- И - вас. Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич, за такой четкий и радостный комментарий.

- Всего доброго.