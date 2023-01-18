Что творят ВСУ в Бахмуте? Фото: REUTERS

Освобождение Соледара, как заявляли российские военные, имеет важное значение для дальнейшего продвижения российских войск. И сейчас, как сообщал военкор «КП» Александр Коц, битва за еще один важнейший город Артемовск (Бахмут) - близка к финалу. KP.RU узнала у жителей города, что сейчас там происходит.

«ЗА ЗВОНКИ В РОССИЮ ПЫТАЮТ В ПОДВАЛАХ»

В Артемовске (Бахмуте), как рассказывают местные жители, сейчас почти нет связи и Интернета. Появляется она лишь периодически, да и сами местные жители из-за боевых действий сейчас находятся в основном подвалах. Однако за те короткие промежутки, когда связь появляются, они успевают рассказать уехавшим родственникам и друзьям, какая обстановка в городе.

- Я уехал из Артемовска в августе прошлого года, сейчас живу в Белгороде, - рассказал kp.ru местный житель Борис Чикатизов. - У меня беременная жена, там находиться было уже невозможно. Если бы не это, мы бы сидели и ждали русские войска до сих пор. Но там больницы стали работать сугубо в целях ВСУ, постоянные обстрелы - хаотичные, перемещаться по городу было опасно, а в первое время и вовсе можно было получить повестку. Позднее ВСУ могли просто забрать машину.

Сотрудники ВСУ, по словам местных жителей, еще с 2014 года в городе ведут чистки. Ищут тех, кто поддерживает Россию или просто общается с русскими родственниками.

- Если найдут в телефоне то, что не понравится, могут забрать в подвал, - вздыхает Борис. – За пророссийские группы в любых соцсетях, за контакты с русскими, не имело значения: военные это или гражданские русские. Номер телефона +7 вызывал ярость сразу. Тех, кого забирали в подвал, пытали. Даже нашу соседку забирали сотрудники СБУ. Она инвалид, но ее тоже били. Потом отпустили и потребовали выехать как минимум из города, ее подозревали в том, что она занимается корректировкой. Многих пытали. Моих родителей забирали в подвал прямо из дома. Мать шокером пытали, отца просто били. Все дело в том, что моя мама организовывала митинг, а отца за компанию забрали.

«ЖДЕМ РОССИЮ, ВЫДЕРЖИМ ВСЕ»

Военную технику ВСУ, по словам местных, размещают в Артемовске прямо рядом с жилыми домами.

- С того района, в котором я жил, постоянно запускали БПЛА, в скором времени туда был нанесен удар, они сместились, но остались рядом. Находиться дома было опасно для жизни, - делится Борис.

Сейчас в городе продолжаются чистки населения.

- У моего друга, который сейчас находится в Краснодаре, мать с сожителем живут в Артемовске, это район мясокомбината. Они постоянно в подвале, поскольку дом разрушен, - продолжает Борис. – К ним туда пришли военные, непонятно из какого подразделения: ВСУ или ГУР. Военные спросили у родителей, почему они не уезжают. Они ответили, что им некуда. Военные начали смотреть телефоны, нашли переписку с сыном из России, обвинили их в том, что они «ждуны» (ждут прихода России – прим.ред.). Потребовали, чтобы родители выехали в течение трех дней. Они никуда не уехали. Эти животные вернулись и сразу прострелили ногу сожителю матери, застрелили двоих собак, еще одну повесили, забрали у них генератор и все, что понравилось. После этого вызвали СБУ. Просто каким-то чудом их отпустили.

По самому городу сейчас местные стараются не передвигаться. По их словам, все боятся прилетов. Местные ждут, когда придут русские военные.

- Ждали и ждут, 90 процентов людей там за Россию, - поясняет Борис. – Тем не менее, город в основном себя считает Россией еще с 2014 года, а теперь - тем более. Местные сейчас говорят, что выдержат все эти события, лишь бы победа была за нами.

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