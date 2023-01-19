Как России не остаться без качественных лекарств в условиях санкций

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Вопрос обеспечения качественными и доступными лекарствами сейчас – один из самых важных. В условиях санкций нашей стране, с одной стороны, нужно активно развивать собственные разработки. С другой стороны, важно сохранять партнерские отношения с зарубежными производителями, которые продолжают поставлять для российских пациентов жизненно необходимые препараты. Более того, некоторые иностранные компании открыли у нас свои фармзаводы и не только выпускают медикаменты, но и создают рабочие места.

И для отечественных, и для зарубежных изобретателей и производителей лекарственных средств, инвесторов и в конечном счете для пациентов огромное значение имеет патентная защита препаратов, подчеркивают эксперты. Почему это так важно для всех нас? Кто такие «патентные тролли» и как на практике решаются вопросы с защитой патентов на оригинальные лекарства? Об этом kp.ru расспросил специалистов.

ПАТЕНТНЫМ ТРОЛЛЯМ ПРИКРЫЛИ ЛАЗЕЙКИ

– Патентная защита крайне важна в любой стране мира. Она стимулирует создавать новые изобретения, многие из которых приносят большую пользу всему обществу, – говорит патентный поверенный РФ Владислав Угрюмов. – На ограниченный срок (обычно 20 лет) обладателю патента предоставляется исключительное право, или так называемая легальная монополия на использование своего изобретения. Никто не может использовать его без согласия патентообладателя.

Такой подход позволяет компенсировать затраты разработчиков, а также их инвесторов – за счет получения прибыли от коммерциализации изобретения (то есть в первую очередь – его эксклюзивных продаж). «Это особенно важно в фармацевтике, где создание нового лекарственного препарата может стоить миллиарды долларов, – поясняет эксперт. – Многие компании откажутся от дорогостоящих инвестиций, если у них не будет уверенности, что затраты впоследствии окупятся». Интересы пациентов тоже, естественно, пострадают – люди не получат новых лекарств, которые могли бы спасти жизнь или улучшить ее качество.

– Поэтому вопросы, связанные с патентной защитой, находятся в фокусе внимания как органов законодательной, так и исполнительной и судебной власти, – отмечает руководитель юридической практики, практики по товарным знакам и промышленным образцам, партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ Евгений Александров. – В законодательство регулярно вносятся изменения. Например, до 2014 года было немало случаев, когда патенты на полезные модели получали недобросовестные лица – патентные тролли. Они пользовались несовершенством системы и возможностью получить охранный документ при минимальных проверках со стороны Роспатента. Чтобы пресечь такие злоупотребления, в Гражданский кодекс были внесены необходимые поправки.

Также Роспатент держит руку на пульсе в отношении фармацевтических патентов, продолжает Александров. Так, например, по словам эксперта, в российских судах прошла целая серия споров, в которых компания – производитель дженерика инсулина (то есть аналога оригинального препарата. – Ред.) пыталась безосновательно получить принудительную лицензию от обладателей патента на оригинальное лекарственное средство. То есть, по сути, фирма-истец добивалась возможности производить свой препарат без добровольного согласия патентообладателя. Но сейчас в законодательство внесены изменения, позволяющие Роспатенту в подобных ситуациях защищать производителей оригинальных лекарств, рассказал юрист.

ПОБЕДА В СУДЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА?

Несмотря на достаточно неплохую законодательную базу, на практике сейчас возникает ряд трудностей, говорят специалисты по патентной защите.

– Патентные споры в судах могут длиться годами. При этом, скажем, компания – производитель дженерика активно выпускает свой препарат [без согласия обладателя патента на оригинальное лекарство], поставляет в аптеки и медицинские учреждения в рамках госзакупок. Получает значительную прибыль, – описывает Евгений Александров.

По идее, на время судебных разбирательств должны применяться обеспечительные меры, поясняет юрист. То есть суд временно запрещает вводить в обращение «спорные» дженерики – пока вопрос не разрешится по существу.

– Увы, институт обеспечительных мер, который призван остановить нарушение или не дать ему состояться вовсе, практически не работает в отношении патентных споров, – сетует Александров. – В результате, если спор будет выигран [производителем оригинального препарата], то взыскать всю сумму ущерба в виде недополученной прибыли на практике маловероятно.

Такая ситуация явно не прибавляет желания создавать новые лекарства и вкладывать средства в их разработку, клинические исследования и т. д., отмечают эксперты. Ряд специалистов считают, что выпуск дженериков в принципе должен начинаться только после истечения срока патента на оригинальный препарат. «На самом деле, с учетом изобретения лекарственной молекулы, проверки эффективности, доклинических, клинических исследований, регистрации, вывода на рынок, продвижения и других стадий у патентообладателя остается не так уж много времени на коммерциализацию своего препарата, в который он вкладывает огромные средства», – разводит руками Евгений Александров.

ЯРКИЕ СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

– В моей практике был случай по защите патентных прав на один из противогрибковых препаратов, – вспоминает Александров. – Суд отказал в принятии обеспечительных мер. Пока спор рассматривался, ответчики продали лекарства-дженерики на десятки миллионов рублей. В конце концов суд установил, что патент был нарушен. Ответчика обязали возместить убытки правообладателю в сумме… чуть более 4 млн рублей. В то время как в реальности ущерб был несопоставимо выше.

Еще одна тяжба связана с защитой патента на лекарственный препарат инсулин гларгин 300 Ед/мл. Это один из основных видов инсулинов, необходимый пациентам с диабетом 1 и 2 типов.

– Несмотря на то что лекарственная форма находится под патентной защитой до 2031 года, в 2017 году производитель дженериков выразил намерение производить свой препарат-аналог, – говорит патентный поверенный. – Таким образом, задолго до истечения срока действия патента на препарат компания – производитель дженериков начала оспаривать патент. Для этого истец дважды подавал свои возражения в Роспатент. Роспатент оставил патент в силе, а производитель дженериков оспорил решения Роспатента в суде. Стоит отметить, что патент был выдан более чем в 50 странах мира после рассмотрения компетентными патентными ведомствами, – рассказали kp.ru юристы.

– Крайне важно, чтобы при рассмотрении таких дел строго соблюдалось законодательство Российской Федерации. Поскольку разрушить инвестиционный климат легко, а вот привлечь новых инвесторов, готовых вкладывать средства в разработку жизненно важных препаратов, очень и очень сложно, – подчеркивает Евгений Александров.

КСТАТИ

Сейчас оригинальный инсулин гларгин 300 Ед/мл производится на заводе в Орловской области, который обеспечивает выпуск 18% всего объема инсулинов в России. За последние 10 лет предприятие произвело более 120 млн шприц-ручек и 90 млн картриджей с инсулином. Общий объем инвестиций в производство составил около 3 млрд рублей.

Завод прошел европейскую инспекцию и имеет GMP-сертификат Европейского агентства по лекарственным средствам.

В ТЕМУ

По данным Федерального регистра сахарного диабета РФ, более 180 тыс. пациентов применяют инсулин гларгин 300 Ед/мл. Это почти 20% всех пациентов с сахарным диабетом на инсулинотерапии. У всех индивидуально подобранные, годами отлаженные схемы лечения. Для перехода на новую форму инсулина заново требуется подбор, корректировка дозы и тщательный метаболический контроль. Порой – в условиях стационара, что приводит к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения, отмечают эксперты.

Если же люди попытаются перейти на иную дозировку инсулина самостоятельно, без медицинского контроля, это грозит серьезным ухудшением состояния. Что в условиях эпидемии ковида, особенно сильно бьющего по больным диабетом, критически опасно.