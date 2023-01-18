Глава Кузбасса Сергей Цивилев провел для школьников и блогеров экскурсию по обновленному Парку Победы в Кемерове

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел экскурсию для кемеровских школьников и блогеров в Парке Победы имени Г.К. Жукова в Кемерове. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В ноябре 2022 года в Парке Победы имени Г.К. Жукова в Кемерове установили стелу «Город трудовой доблести». Это звание городу было присвоено на заседании оргкомитета «Победа» под председательством президента Владимира Путина. Перед установкой стелы парк полностью обновили, превратив его в настоящий музей под открытым небом. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 18 января провел в нем экскурсию для кемеровских школьников и блогеров. К экскурсии присоединились глава Кемерова Дмитрий Анисимов и командир звена авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Денис Кузнецов.

Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых в годы Великой Отечественной войны ковали победу на фронте и в тылу. Более 6 тысяч кемеровчан были награждены боевыми орденами и медалями. После начала войны в Кемерово эвакуировали оборудование 38 заводов. На их основе были созданы 11 новых предприятий, из них 5 – оборонных. Рабочие отливали корпуса для мин, делали заряды для гаубиц и патроны для огнестрельного оружия. Каждый третий советский снаряд начинялся порохом, сделанным в Кемерово, в том числе знаменитые «Катюши».

Глава региона рассказал ребятам о военной истории Кемерова – Города трудовой доблести. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«Трудовой подвиг неразрывно связан с воинским подвигом. Во время Великой Отечественной войны требовалось быстрое принятие решений, мобилизация всех усилий. Предприятия Кузбасса делали все возможное для фронта. Они внесли огромный вклад в нашу Победу. У нас два города трудовой доблести - Кемерово и Новокузнецк, в обоих мы ставили стелы в парках имени Жукова с полной реконструкцией, сегодня вы можете оценить изменения», - рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Идея создать в Кемерове парк с военной тематикой и назвать его в честь полководца Победы - маршала Георгия Жукова родилась у горожан еще в 1997 году. Инициаторами выступили ветераны Великой Отечественной войны. К 9 мая 1999 года в парке установили военную технику - танк, бронетранспортер, миномет, ракету и «тройку орудий», а также водную боевую машину. Боевые машины собирали в разных регионах страны, почти все они принимали участие в локальных конфликтах.

В ноябре 2022 года в парке установили стелу «Город трудовой доблести». Фото: пресс-служба правительства Кузбасса. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал школьникам, что в ходе последней реконструкции парк был полностью обновлен, а военная техника – бережно отреставрирована. К ней добавили новые экспонаты: танк Т-72, гаубица и РСЗО «Град», самолет МиГ-29. В парке обору оборудовали взлетно-посадочную полосу для истребителя и новые фронтовые локации – подземный медпункт и блиндаж.

После реконструкции территория парка увеличилась в несколько раз. Его расширили, добавили зелени и обустроили зоны для прогулок, подвижных игр и отдыха. В Парке Победы появилась детская площадка, дополнительные дорожки для велосипедистов и любителей бега, велопарковка. Строители обновили теннисный корт и баскетбольная площадку, а также установили 50 удобных скамеек. Набережную реки Искитимки украсили молодые ивы. Всего в парке высадили более 2400 растений. Новые зеленые уголки уже оценили любимцы горожан – утки, вернувшиеся в привычную среду обитания.

Летом парк полностью обновили и пополнили экспозицию военной техники новыми экспонатами. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Командир звена авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Денис Кузнецов рассказал школьникам и блогерам об установленном в парке Победы самолете МиГ-29. Именно на таких истребителях четвертого поколения летает пилотажная группа «Стрижи». МиГ-29 передало городу Кемерово Министерство обороны России. Еще недавно этот самолет нёс боевое дежурство в составе ВКС РФ. Перед установкой в парке специалисты сняли с него всё боевое оборудование и двигатели, а также реконструировали покрытие. Фюзеляж очистили от старой краски и грязи, исправили мелкие повреждения, нанесли несколько слоев грунтовки и покрасили.

По словам Дениса Кузнецова, перед тем, как сесть в самолет летчики осматривают машину и разговаривают с ней как с живым существом. А после полета обязательно благодарят истребитель за то, что все прошло успешно и безопасно.