Эксперты посчитали, сколько новых брендов пришли в Россию. Вот они

В 2022 году в Россию пришли на 33% меньше международных брендов, чем в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

По итогам 2022 года на российский рынок вышли 11 международных брендов. Это на 33% ниже, чем в 2021 году, когда в Россию пришли 15 новых ритейлеров. Такие данные приводит консалтинговая компании NF Group.

Как оказалось, больше всего новых брендов пришло в Россию из Турции (5) и из Китая (2). Несмотря на санкции, один новый бренд пришел в Россию из США и один из Италии.

Итак, вот какие новые бренды, пришли в Россию: Vilhelm Parfumerie (США. Парфюмерия и косметика, открыт монобутик в Москве), Li-Ning (Китай. Спортивные товары, первый магазин открылся в Краснодаре), Coffee Boom (Казахстан. Кофейня, открыта в Москве), Anta Sports (Китай. Спортивные товары, магазин открылся в Чите), Perspective (Турция. Одежда и обувь, 5 магазинов в разных регионах России), EFOR (Турция. Одежда и обувь), Ipekyol (Турция, Одежда и обувь), Twist (Турция. Одежда и обувь), Enza Home (Турция.Товары для дома), Alex YVN (Армения.Одежда и обувь), Ruck&Maul (Италия. Одежда и обувь, магазин открыт в Сочи).

- Первую половину года рынок находился в состоянии острой неопределенности, игроки оценивали ситуацию и пытались сформировать план действий и дальнейшего развития, что замедлило выход новых ритейлеров. Несмотря на то, что с апреля наблюдается частичный ребрендинг международных компаний, первые важные перемены в структуре сегмента произошли к концу лета, когда арендодатели и арендаторы стали переходить от ожидания к принятию конкретных решений, - поясняет региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

По словам Евгении Хакбердиевой, в 2023 году на российский рынок выйдет не меньше операторов, чем в 2022 году, так как продолжаются активные переговоры с турецкими брендами, к тому же подтянутся ритейлеры из стран СНГ. Некоторые бренды уже заявили о дальнейших планах развития в России, в их числе тот же китайский бренд одежды Li-Ning. Казахстанские бренды – Marwin by Meloman, Kipri, Coffee Boom и белорусские - Nelva, Milavitsa и Mark Formelle также задумываются о расширении.

КСТАТИ

По подсчетам компании NF Group, с февраля прошлого года об уходе из России объявили 23 иностранных бренда, однако не все из них прекратили функционировать окончательно: некоторые продолжают работать и/или продавать остатки продукции, а есть и те, которые могут вернуться на рынок под другими именами. Так, было зафиксировано 25 «переоткрытий» под новыми брендами ретейлеров после приостановки операционной деятельности.

Оценки NF Group можно назвать, мягко сказать, скромными. Если посчитать все компании, ушедшие из России с февраля 2022 года, то их окажется больше тысячи: от Mercedes до FIAT, от Adidas и Reebok до Hugo Boss, от Apple до Hitachi, от Microsoft до Xerox, от Starbucks до KFC.