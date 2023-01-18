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Звезды18 января 2023 12:14

Мирослава Карпович раскрыла неожиданную правду об абьюзе Прилучного

Звезду «Папиных дочек» Карпович разыграли пранкеры
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Звезду «Папиных дочек» Карпович разыграли пранкеры

Звезду «Папиных дочек» Карпович разыграли пранкеры

Актриса Мирослава Карпович, которая на днях приступила ко съемкам в продолжении сериала «Папины дочки», стала жертвой телефонного розыгрыша. Участник рутуб-шоу «Злые языки» позвонили звезде, чтобы хитростью выпытать у нее признание про роман с Павлом Прилучным, который якобы поднимал руку на девушку.

Пранкеры представились продюсерами, которые хотят видеть Мирославу в роли жертвы абьюза — как раз потому что у нее был «подобный опыт».

— На меня никто руку не поднимал, слава богу! — сходу опровергла домыслы актриса. — Дай Боже, чтобы так было с каждой женщиной. У меня с этим все в порядке. Извините, возможно, вы посчитаете меня грубой, но самое неприятное — отношение людей, которые не знают, что действительно происходит в моей жизни, их обсуждение в прессе... Павел — прекрасный человек. История не про него, а про народ. Люди верят в то, во что хотят, во что их заставляют верить.

На уточнение по поводу нынешнего статуса отношений с женатым Прилучным актриса ответила двусмысленно.

— Мы с Пашей в хороших отношениях, — подчеркнула она. — Мы детей вместе воспитываем. Я дружу с его семьей.

Каких именно детей воспитывает Карпович с Павлом, не было сказано.

Как мы помним, девушке приписывали романтические отношения с одиозным актером, который только-только развелся на тот момент (в 2020 году) с Агатой Муцениеце. Прилучный ездил в отпуск с Карпович и даже брал с собой детей. А позже женился на...другой актрисе — Зепюр Брутян.

Шоу-бизнесЗвезды: любовьПавел Прилучный: досье KP.RU