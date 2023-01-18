Мирослава Карпович раскрыла неожиданную правду об абьюзе Прилучного

Звезду «Папиных дочек» Карпович разыграли пранкеры

Актриса Мирослава Карпович, которая на днях приступила ко съемкам в продолжении сериала «Папины дочки», стала жертвой телефонного розыгрыша. Участник рутуб-шоу «Злые языки» позвонили звезде, чтобы хитростью выпытать у нее признание про роман с Павлом Прилучным, который якобы поднимал руку на девушку.

Пранкеры представились продюсерами, которые хотят видеть Мирославу в роли жертвы абьюза — как раз потому что у нее был «подобный опыт».

— На меня никто руку не поднимал, слава богу! — сходу опровергла домыслы актриса. — Дай Боже, чтобы так было с каждой женщиной. У меня с этим все в порядке. Извините, возможно, вы посчитаете меня грубой, но самое неприятное — отношение людей, которые не знают, что действительно происходит в моей жизни, их обсуждение в прессе... Павел — прекрасный человек. История не про него, а про народ. Люди верят в то, во что хотят, во что их заставляют верить.

На уточнение по поводу нынешнего статуса отношений с женатым Прилучным актриса ответила двусмысленно.

— Мы с Пашей в хороших отношениях, — подчеркнула она. — Мы детей вместе воспитываем. Я дружу с его семьей.

Каких именно детей воспитывает Карпович с Павлом, не было сказано.

Как мы помним, девушке приписывали романтические отношения с одиозным актером, который только-только развелся на тот момент (в 2020 году) с Агатой Муцениеце. Прилучный ездил в отпуск с Карпович и даже брал с собой детей. А позже женился на...другой актрисе — Зепюр Брутян.