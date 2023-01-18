Михаил Мишустин поручил правительству непрерывно наращивать мощности в «оборонке»

Премьер заявил, что вооружение и военная техника должны восполняться на фронте каждую неделю. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин поручил «в непрерывном режиме наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса» и закупать необходимое оборудование. Об этом он заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил в среду.

В частности, Мишустин поручил:

- организовать ежедневное восполнение вооружения, военной и специальной техники, а также других средств;

- сохранить устойчивый рост производственно-технологического потенциала оборонной промышленности; постоянно улучшать ее качественные характеристики.

Как отметил премьер, практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск.

- Все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме, - поручил премьер.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой Мишустин поручил контролировать выполнение социальных обязательств перед военнослужащими.

- Все установленные выплаты должны осуществляться своевременно и в полном объеме, - сказал премьер.

Он также обратил внимание на медико-санитарное обслуживание.

- Нужно расширять возможности медицинской и медико-психологической помощи, а также всесторонней реабилитации военнослужащих, получивших ограничения по здоровью, - отметил премьер.

Как заявил Мишустин, вооруженные силы должны непрерывно обеспечиваться всеми необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими и немедицинскими изделиями, аптечками, а также машинами скорой помощи.