Михаил Мишустин поручил правительству непрерывно наращивать мощности в «оборонке»

Премьер заявил, что вооружение и военная техника должны восполняться на фронте каждую неделю. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Премьер Михаил Мишустин поручил «в непрерывном режиме наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса» и закупать необходимое оборудование. Об этом он заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил в среду.
В частности, Мишустин поручил:
- организовать ежедневное восполнение вооружения, военной и специальной техники, а также других средств;
- сохранить устойчивый рост производственно-технологического потенциала оборонной промышленности; постоянно улучшать ее качественные характеристики.
Как отметил премьер, практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск.
- Все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме, - поручил премьер.
Вице-премьеру Татьяне Голиковой Мишустин поручил контролировать выполнение социальных обязательств перед военнослужащими.
- Все установленные выплаты должны осуществляться своевременно и в полном объеме, - сказал премьер.
Он также обратил внимание на медико-санитарное обслуживание.
- Нужно расширять возможности медицинской и медико-психологической помощи, а также всесторонней реабилитации военнослужащих, получивших ограничения по здоровью, - отметил премьер.
Как заявил Мишустин, вооруженные силы должны непрерывно обеспечиваться всеми необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими и немедицинскими изделиями, аптечками, а также машинами скорой помощи.