Когда в России исчезнут очереди в детские сады и кто получит отсрочку от призыва. Важное из новых заявлений Владимира Путина

Путин встретился с работниками Обуховского завода в Петербурге. Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Всю среду Владимир Путин провел в Петербурге. Северная столица вспоминает о 80-летии снятия немецкой блокады. После посещения Пискаревского кладбища, где похоронены погибшие блокадники (среди них и брат президента), и встречи с ветеранами, глава страны поехал на Обуховский завод.

Предприятие ударными темпами делает ракеты для нашей армии. Выступая перед работягами, российский лидер рассказал об условиях победы в спецоперации:

- Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, такого предприятия как ваше, и таких людей, как вы, - сказал Путин.

ОТСРОЧКА

Президент напомнил, что всем работникам оборонки — а это 830 тысяч человек — положена отсрочка от мобилизации.

- Что касается призывников на срочную службу, то с учетом того, что оборонка загружена и вы работаете в три смены, продукция предприятий в высшей степени востребована, сейчас изучаем возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную службу. Думаю, в ближайшее время и этот вопрос должен быть решен, - заявил глав страны.

ОЧЕРЕДИ В ДЕТСАДЫ

Обсуждали и социалку. Путин пообещал, что скоро не останется очередей в детсады.

- Думаю, что в этом году, - в следующем точно, желательно в этом, - по всем регионам решить эту задачу: чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения, - заявил российский лидер.

Он обмолвился, что в 64 регионах очередей в сады уже нет.