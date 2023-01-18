Как выглядит первый беспилотный российский электромобиль

Судя по реакции, президент остался доволен увиденным. Фото: REUTERS

Платформу для перспективного семейства электромобилей Владимиру Путину показали в опытном цеху Обуховского завода. Вообще, предприятие делает ракеты для армии, но еще несколько лет назад президент поручил оборонке осваивать и гражданскую продукцию.

Главе страны показали экспериментальный электрокроссовер E-NEVA. Путин заинтересованно осмотрел его и даже заглянул в салон. Но это еще не настоящая машина, а демонстрационный макет.

Владимиру Путину показали экспериментальный электрокроссовер E-NEVA. Фото: REUTERS

Минпромторг создал базу для будущего семейства автомобилей. Предполагается, что они будут беспилотными. Ездить машины станут либо чисто на электричестве, либо на электричестве и газе.

На одной базе предполагается делать машины разных размеров и грузоподъемности.

- Продолжайте. Надо расширять внутренний рынок. Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте, - сказал президент, подняв палец вверх.

Вице-премьер Денис Мантуров потом заявил журналистам, что сейчас важнее всего определиться с «индустриальными партнерами». Мало сделать единичный прототип, надо еще найти промышленность, которая пустит это все в серию.

- Рассчитываем в ближайшие несколько месяцев до конца просчитать экономический эффект. Считаем, что у него есть перспективы, - добавил чиновник.

При этом, кроссовер E-NEVA с самого начала не позиционируется, как альтернатива Tesla.

- Эта категория автомобилей рассчитана на среднего покупателя, а Tesla ближе к бизнес- и премиальному классу, - пояснил Мантуров.

Еще президенту на заводе показали медицинские экзоскелеты, производимые в Петербурге, мобильные радиомаяки для контроля техники на летном поле.