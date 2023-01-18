У Барановской случился нервный срыв из-за скандальных заявлений про дочь Аршавина

Юлия Барановская Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Барановская сделала душераздирающее признание. Многодетная мама призналась, что на ее дочь Яну, которую она родила от Андрея Аршавина, постоянно нападают завистники. По словам женщины, злопыхатели считают ее посредственной.

Юлия Барановская часто и с удовольствием делится в соцсетях кадрами со своими детьми. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина хвастается достижениями своих детей. Но, как известно, завистники не дремлют и набрасываются не только на известных артистов, но и на их детей.

В подобной ситуации оказалась Юлия. У 42-летней телеведущей буквально случился нервный срыв. Она призналась, что готова "придушить" тех, кто нападает на Яну.

Девочка, как известно, растет очень творческой. Она делает успехи в танцах и уже участвует в различных соревнованиях и шоу. Эксперты отмечают, что наследница футболиста и телеведущей подает надежды, к тому же она очень трудолюбива. Но сплетники списывают успехи девочки на звездную фамилию, обесценивая ее личные достижения, пишут 7 Дней.

Подобные заявления Барановская не оставила без ответа: "Что касается меня самой - мне давно все равно. А за нее просто крышу рвет… Бывает, говорят: «Вот, какая посредственная девочка, ее просто родители в шоу притащили». Мне таких людей, честно говоря, хочется придушить. К фамилиям цепляться можно бесконечно, и люди до сих пор так развлекаются. У меня, как у мамы, конечно, сердце кровью обливается».

Напомним, троих детей Юлия родила во время отношений с Аршавиным. Они прожили вместе почти 10 лет. За это время на свет появились два мальчика и девочка. Сейчас старшему сыну Артему 17-лет, дочери Яне 13 лет, а Арсению 10 лет.