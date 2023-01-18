Менеджмент Ларисы Удовиченко подтвердил: Сломавшую позвоночник актрису экстренно заменили в спектакле

Актриса Лариса Удовиченко.

Страшная новость пролетела по сети 18 января. Звезда советского кино Лариса Удовиченко сломала спину. Что?!

Билетная фирма, организовывавшая продажу билетов на антрепризный спектакль «Новогодний переполох» с участием народной артистки РФ, выступил с пояснением:

«Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Спектакль состоится, тур не отменяется, но будет проведена замена артистки. Сергей Колесников и другие артисты будут участвовать в спектакле. Просим вас проявить понимание и уважение к ситуации. Ждем Вас и обещаем вам замечательный вечер!».

Коллеги не стали вдаваться в подробности, но подтвердили KP.RU травму Удовиченко. Участвовать в спектакле, который артисты начали катать сразу после Нового года, она в ближайшее время не сможет. Дозвониться до самой Ларисы Ивановны не удалось — она не подходила к телефону весь вечер, и это понятно. После перенесенной операции не до того. Телефон бывшего мужа актрисы Сергея Болгарина тоже молчал.

Однако KP.RU удалось получить подтверждение госпитализации у помощников Удовиченко. Пресс-атташе актрисы Мария экстренно ушла в отпуск, но ответственная сотрудница, подменившая ее, сказала, что травма была, но медицинские подробности (говорилось о компрессионном переломе) разглашать не может.

— Подробной информации об этом у меня нет, — сказала KP.RU представитель артистки.

Мы будем следить за развитием событий и желаем Ларисе Ивановне скорейшего восстановления и возвращения в строй.