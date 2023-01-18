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18 января 2023 18:00

Менеджмент Ларисы Удовиченко подтвердил: Сломавшую позвоночник актрису экстренно заменили в спектакле

Народная артистка России должна была сыграть на гастролях в Петрозаводске
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Актриса Лариса Удовиченко.

Актриса Лариса Удовиченко.

Страшная новость пролетела по сети 18 января. Звезда советского кино Лариса Удовиченко сломала спину. Что?!

Билетная фирма, организовывавшая продажу билетов на антрепризный спектакль «Новогодний переполох» с участием народной артистки РФ, выступил с пояснением:

«Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Спектакль состоится, тур не отменяется, но будет проведена замена артистки. Сергей Колесников и другие артисты будут участвовать в спектакле. Просим вас проявить понимание и уважение к ситуации. Ждем Вас и обещаем вам замечательный вечер!».

Коллеги не стали вдаваться в подробности, но подтвердили KP.RU травму Удовиченко. Участвовать в спектакле, который артисты начали катать сразу после Нового года, она в ближайшее время не сможет. Дозвониться до самой Ларисы Ивановны не удалось — она не подходила к телефону весь вечер, и это понятно. После перенесенной операции не до того. Телефон бывшего мужа актрисы Сергея Болгарина тоже молчал.

Однако KP.RU удалось получить подтверждение госпитализации у помощников Удовиченко. Пресс-атташе актрисы Мария экстренно ушла в отпуск, но ответственная сотрудница, подменившая ее, сказала, что травма была, но медицинские подробности (говорилось о компрессионном переломе) разглашать не может.

— Подробной информации об этом у меня нет, — сказала KP.RU представитель артистки.

Мы будем следить за развитием событий и желаем Ларисе Ивановне скорейшего восстановления и возвращения в строй.

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