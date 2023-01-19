Последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 января 2023 года: Вертолет с руководством МВД упал на детсад, почему Зеленского радуют холода и что предрекает американская разведка

Обломки вертолета МВД Украины у детсадика в Броварах, Киевская область. Фото: REUTERS

Соль взята, штурмовые группы ВСУ не прошли

По данным Минобороны, на Купянском направлении артиллерия ЗВО била по подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в Харьковской области и в ЛНР. Уничтожено свыше 60 украинских бойцов, бронетранспортер и одна американская артсистема М777. На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений ЦВО и ВДВ и ударами авиации нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в ЛНР. Потери противника тут составили до роты, также были уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48. На Донецком направлении штурмовые отряды при огневой поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО освободили населенный пункт Соль в ДНР. За сутки тут уничтожено до 90 украинских военнослужащих. На Южно-Донецком направлении артиллеристы Восточного и Южного военных округов и морпехи Тихоокеанского флота сорвали попытки трех штурмовых групп ВСУ атаковать Степное, Сладкое и Урожайное ДНР. Не лезьте куда не надо.

Кто в Европе богатеет на спецоперации

Financial Times сообщает, что ценные бумаги заводов оборонного комплекса ФРГ после начала кризиса в незалежной серьезно выросли в цене из-за роста спроса. В частности, по данным этого издания, после начала конфликта на Украине акции крупнейшего концерна Rheinmetall подскочили почти в два с половиной раза, а акции Hensoldt выросли практически в два раза. Кстати, именно Rheinmetall строит новый завод по производству боеприпасов в Германии, а также ждет решения правительства о «доведении до ума» более чем сотни танков Леопард.

В катастрофе вертолета погибло руководство украинского МВД

В результате крушения вертолета Super Puma в городе Бровары под Киевом погибло руководство МВД Украины — министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович. По данным руководителя национальной полиции Игоря Клименко, к концу дня число погибших достигло 18 человек, среди них трое детей. Вертолет упал рядом с жилым домом и детсадом в Броварах. В результате произошел взрыв и начался пожар. Детей и воспитателей из детского сада эвакуировали. Как сообщил Клименко, вертолет принадлежал Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и направлялся в сторону фронта. Среди версий катастрофы рассматривают неисправность техники, диверсию и человеческий фактор.

Что сейчас особенно возмущает поляков

Читатели польского портала wPolityce возмутились просьбами своего премьера Матеуша Моравецкого к властям ФРГ по поводу военных поставок Киеву. Моравецкий в очередной раз призвал Шольца передать Киеву танки, заявив, что «поражение Украины может стать прелюдией к третьей мировой». Комментаторы на сайте напомнили главе польского кабмина, что он премьер-министр Польши, а не Украины, и волновать его должны польские, а не украинские проблемы. И пора прекратить втягивать страну в «опасную игру». В том смысле, что можно доиграться.

Киев все-таки получит оружие из Израиля, но... от Пентагона

Издание New York Times сообщает, что Пентагон поставляет Украине крупный запас боеприпасов калибра НАТО с... израильских складов. США решили именно так использовать большой, но малоизвестный запас боеприпасов НАТО в Израиле, который находится в бункерах, построенных еще в 1970 годы после арабо-израильского конфликта. В те годы Пентагон «перебрасывал по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил». При этом показательно, что в то же время Швейцария отказала в поставках касок и бронежилетов для украинских войск. И не приняла на лечение украинских военных. Вот это и называется настоящим нейтралитетом.

Медведев назвал два аспекта для возможных переговоров

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, сообщил, что для того, чтобы переговоры между Москвой и Киевом состоялись, нужно прийти к согласию по двум правовым аспектам. Вот что написал Дмитрий Анатольевич: «Во-первых, необходимо признание (или, как минимум, молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в ее Конституции. И во-вторых, нужна выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения». Просто и со вкусом, вот только другая сторона что-то сильно сомневается.

Американская разведчица «поразила откровениями» о конфликте

Эврил Хейнс, директор национальной разведки США, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, высказала мнение американского разведсообщества, что в январе 2023-го с большими вызовами в зоне российско-украинского конфликта сталкиваются армии обеих стран-участниц. Хейнс сказала так: «С точки зрения США, вооруженные силы и Украины, и России, безусловно, сталкиваются с вызовами. Для Киева будет чрезвычайно важно в близком будущем получать военную и экономическую помощь, которая не должна снижаться». Она сообщали, что США сейчас наблюдают «очень тяжелые бои» и считают, что конфликт имеет затяжной характер. Ну, для таких удивительных выводов не нужно быть главою крупнейшей разведки.

На сколько сократится производство зерна на Украине

Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Давосе сообщил, что сельскохозяйственное производство на территории незалежной в наступившем 2023-м может сократиться вдвое. По словам Бисли, за последние несколько лет по причине климатических изменений, засух и пандемии увеличивалось число недоедающих и страдающих от голода. Высокий чиновник ООН заявил: «Ты думаешь, что хуже уже быть не может, - и тут Эфиопия, Афганистан и вчерашняя мировая житница Украина, которая сама превратилась в очередь за хлебом. Производство там было не таким плохим в ушедшем году, но у них не будет удобрений в 2023-м, и их производство зерна сократится на 45-50%». Ну, можно обратится к западным соседям за навозом.

Зеленский увидел замедление боевых действий в морозы

Шестой президент незалежной заявил в интервью CNN, что боевые действия с Российской Федерацией замедлились в декабре и январе. По словам этого великого стратега, конфликт с самого начала «выглядел не очень хорошо», а зима его и вовсе замедлила. Зеленский с выражением героической усталости на челе сообщил: «Все устают — природа, люди и, слава Богу, враг тоже». Тысячи людей, которых ВСУ потеряли под утраченным Соледаром, об «усталости природы и врага» уже не услышат. А тысячи раненных не поймут.