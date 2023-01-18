Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта отрекся от родителей

Актриса Анджелина Джоли с детьми. Фото: REUTERS

Анджелина Джоли и Брэд Питт будучи в браке усыновили и удочерили троих детей. Все они выросли яркими личностями. Средний наследник актеров, как выяснилось, занимается творчеством.

Анджелина Джоли и Брэд Питт в начале 2000-х взяли из вьетнамского сиротского приюта Пакса Тьена. Парень с детства любит музыку. При этом он - самый тихий из детей звезд. По окончании колледжа он даже не пошел на свой выпускной.

А недавно стало известно, что Пакс нашел свое призвание, причем вовсе не в музыке. Тьен стал художником. Он успел завоевать признание благодаря своим работам. Его картины неплохо продаются и благожелательно оцениваются критиками.

Пакс работает в смешанной технике. Начинающий художник использует цифровой и традиционный формат написания картин. Также, по данным издания Page Six, сын Джоли и Питта любит абстракции.

В ближайшее время в галерее Тель-Авива состоится выставка картин звездного наследника. Работает он не под своим именем. Молодой человек скрывается под псевдонимом Embtto. Пакс решил отказаться от звездных родителей, чтобы не пиариться за их счет.