Зеленский требует гарантий безопасности от НАТО. Почему он не получит их

Выступление Владимира Зеленского перед гостями Международного экономического форума в Давосе. Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда рассказал во время Всемирного экономического форума в Давосе о сути последних разговоров с Зеленским. То ли они общались без переводчиков, то ли Дуда что-то не понял, или Зеленский начал изъясняться в манере, свойственной градоначальнику украинской столицы Виталию "златоусту" Кличко, но суть разговора напоминает попытку найти общие точки соприкосновения между алкоголиком и наркоманом.

- Мы говорили о будущем саммите НАТО в Вильнюсе и сказали Владимиру Зеленскому, что можем его заверить, что двери НАТО все еще открыты для Украины, что мы поддерживаем будущее членство в НАТО, - рассказал Дуда журналистам. - Владимир сказал: " Ребята спасибо, я благодарен, но честно говоря, я не хочу слышать ту же историю еще раз, мне нужны гарантии. Я могу понять, что сейчас вы не можете согласиться на полное членство в НАТО, потому что мы в конфликте, исходя из 5 статьи Североатлантического договора это невозможно, но мне нужны гарантии для моей страны, мне нужны гарантии безопасности. Пожалуйста поговорите с членами альянса, потому что это нужно нам немедленно".

Что это было? Зеленский с потоком бессознательного, или Дуда, исказивший слова президента Украины? Какие гарантии кто-либо может предоставить стране, да еще гарантии безопасности, пока конфликт в самом разгаре. Ведь речь, судя по всему идет не о реализации каких-то обещаний в будущем. Зеленскому нужны гарантии здесь и сейчас. Может, все же Зеленский говорил не об обещаниях, а о жестких гарантиях вступления Украины в НАТО в течение какого-то незначительного срока после окончания конфликта?

Скорее всего, так оно и было. Но в таком случае Зеленский выступает полным профаном в политике, если считает, что единственное препятствие для вступления Украины в НАТО заключается в 5-й статье Устава НАТО, обязывающей членов блока рассмотреть, чем они могут помочь для защиты входящего в альянс государства, которое подвергается внешней агрессии с третьей стороны. И, по возможности, организовать эту помощь. Украину никто, по большому счету, не хотел видеть членом альянса даже в мирное время, потому что от нее проблем и убытков больше, чем от прибылей. Что уж говорить про нынешнюю ситуацию, когда от той страны остался уже чуть ли не огрызок, будущее которого весьма сомнительно в перспективе его существования хоть в каких-то границах.

Алена Зеленская в Давосе. Фото: REUTERS

Собственно говоря, это подтвердил и сам Зеленский в ходе онлайн-выступления на форуме.

- Гарантии безопасности являются для нас одним из главных приоритетов, заявил Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента CNN. - Мы понимаем, что на данный момент мы еще не там, к сожалению, Россия это хорошо понимает, и они делают все возможное, чтобы нам не было легко вступить. Но мы на пути к НАТО, потому что НАТО лучшая гарантия безопасности для нас, для нашей страны, для наших детей.

НАТО – лучшая гарантия для безопасности Украины. А Украины для НАТО что? Ну, кроме того, что на нее все время надо тратить деньги, вооружения, запасы боеприпасов из своих арсеналов. Тогда зачем ее принимать в состав альянса и иметь перед ней какие-то обязательства. Кроме, разумеется, постоянных убытков в дополнение к этим обязательствам.

Даже в качестве такого пацана, которого взрослые хулиганы засылают для провокации в соседний двор, Украина не смогла выполнить свою функцию полностью, поскольку единый фронт против "государства-агрессора" в мире "жертве агрессии" организовать не удалось.

- Россия уже заслужила место среди террористов, - заявил Зеленский в заключение своего выступления и признался, что эту точку зрения разделяют далеко не все. - Наш приоритет сегодня, наша политическая задача сегодня — увидеть разных политических деятелей и деятелей, тех, кто еще очень актуален или был актуален до недавнего времени, чтобы они они признали это агрессией России.

С учетом того, что на форуме из первых лиц той же "Большой семерки" присутствует только Олаф Шольц, а многие государства прислали делегации, сформированные по формальному признаку, абы кто был, эту задачу выполнить украинской делегации тоже не удалось. Как, кстати, скорее всего, потерпела фиаско и супруга Зеленского, которой ее муж поручил передать в Давосе его личное письмо главе КНР Си Цзиньпину.

Потому что не было товарища Си в Давосе. Он туда и не собирался, а КНР там сейчас представляет какой-то вице-премьер из числа "сбитых летчиков", потому что по возвращении из Швейцарии в Китай он уходит в отставку. Лучше бы Зеленский, право слово, послал бы Олену прикупить что для гардероба в бутиках Давоса. Говорят, что они там не хуже, чем в Париже, где она успешно пошопилась. Впрочем, Олена женщина ухватистая, своего не упустит, и она наверняка поход по бутикам и сама запланировала. Благо, в отличие от дипломатического челночества, тут она все знает и навыки соответствующие имеет.

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