Герой спецоперации «Z» рядовой Поверинов вывел боевую машину из-под удара

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Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стояньем города не берут, воюют уменьем, а не числом, от уменья происходит согласие», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи».

ПРИМЕНИЛ ТАКТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В БОЮ

Старший сержант Владислав Вахитов

«В ходе ведения боевых действий расчет под командованием старшего сержанта Владислава Вахитова осуществлял организацию передачи данных расчетам зенитного ракетного дивизиона для уничтожения летательных аппаратов и баллистических средств противника. При смене позиции расчет попал под минометный обстрел со стороны украинских националистов. Оперативно оценив обстановку, сержант Вахитов совершил маневр в укрытие, чем спас жизни своих подчиненных, после чего организовал своевременный выход по средствам связи командира расчета зенитного ракетного комплекса на вышестоящее командование, чем обеспечил выполнение поставленной задачи. Несмотря на продолжающийся обстрел, старший сержант Владислав Вахитов предотвратил потерю управления дивизионом в бою. По итогам боя все воздушные цели, оказавшиеся в зоне ответственности расчета, были поражены».

ВЫВЕЛ БОЕВУЮ МАШИНУ ИЗ-ПОД УДАРА

Рядовой Андрей Поверинов

«В ходе наступления на позиции украинских националистов расчет боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО), в составе которого выполнял боевые задачи рядовой Андрей Поверинов, вел огонь по выявляемым укрепленным районам обороны подразделений боевиков. В ходе контрбатарейной борьбы противник выявил позицию нашей РСЗО и начал вести ответный артиллерийский огонь. Невзирая на обстрел противника, рядовой Андрей Поверинов проявив мужество и отвагу, не раздумывая бросился к боевой машине и перегнал ее из-под обстрела боевиков в безопасное место, и тем самым не дал противнику уничтожить машину и сохранил боеготовность подразделения. Оперативно переместившись на новую позицию, расчет продолжил оказывать артиллерийскую поддержку наступающим подразделениям российских войск. Благодаря поддержке реактивной артиллерии, российским войскам удалось прорвать оборонительный рубеж боевиков и вытеснить их с занимаемых позиций».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Серпуховском филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения стартовали плановые учения курсантов выпускных курсов. Сценарий маневров предполагает вывод автономных пусковых установок мобильного ракетного комплекса «Тополь» на маршруты боевого патрулирования.

Более 500 выпускников на практике отрабатывают задачи несения дежурства на полевых позициях в составах боевых расчетов ПГРК, вопросы организации охраны колонны на маршруте движения подразделений комендантской службы и развертывания учебных агрегатов на полевой позиции.

Для обнаружения условных диверсионно-разведывательных групп применяются беспилотные летательные аппараты, входящие в состав боевой противодиверсионной машины БПДМ «Тайфун-М». В результате обнаружения ДРГ на дальних подступах к полевым позициям, они были своевременно нейтрализованы. Имитационные группы по обозначению действий условных ДРГ насчитывали около 100 человек.

В настоящее время в позиционном районе проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки.