Военная спецоперация на Украине 19 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 января 2023 года

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) рискуют попасть в окружение в районе Северска.

Российские танкисты и десантники эффективно взаимодействуют и уверенно продвигаются на сватовском направлении в ЛНР.

Российский военный рассказал о пытках в плену на Украине. Как отметил солдат, жестоким издевательствам подвергались российские офицеры.

Добровольцам штурмовых отрядов удалось освободить населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 января сообщили в Министерстве обороны России.

Российские артиллеристы и морпехи сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении. Общие потери противника составили до 90 украинских бойцов.

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска. Украинские венные хранили в нем снаряды к РСЗО HIMARS и «Град».

Российские военные за сутки уничтожили более 60 украинских боевиков на Купянском направлении, а на Южно-донецком направлении около 90 военных ВСУ.

Армия России уничтожила две американские РЛС на Краснолиманском направлении. Также уничтожена станция обнаружения и сопровождения целей.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре.