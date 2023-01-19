Динозавры могли создать свою разумную цивилизацию, если бы их не погубил астероид

Серьезные ученые, в частности профессор палеонтологии Дейл Рассел из Университета Южной Каролины, полагают, что такой сценарий вполне мог реализоваться на нашей планете Фото: Shutterstock

Если вы любите альтернативную историю и теории заговора на строго научной основе, то вам сюда! Вы слышали гипотезу о цивилизации рептилоидов, которые захватили власть на Земле? Да погодите вы, кричать: “Чушь несусветная!”... Серьезные ученые, в частности профессор палеонтологии Дейл Рассел из Университета Южной Каролины, полагают, что такой сценарий вполне мог реализоваться на нашей планете. Если 65 миллионов лет назад 10-километровый астероид не уничтожил бы динозавров и, таким образом, не открыл путь к господству на планете млекопитающим. В конечном итоге - нам с вами. Впрочем, обо всем по порядку.

Что общего у тираннозавра и немецкой овчарки

Профессор Рассел еще в 1982 году решил провести мысленный эксперимент и представить, что бы произошло, если астероид Чикшулуб пролетел мимо. Значит ли это, что в последующие 65 миллионов лет на планете не появились бы разумные существа? Вовсе нет. Даже если бы не удалось поднять голову млекопитающим и приматам, то эволюционировать могли сами динозавры.

Среди них выделялся большой класс - тероподы, хищники, которые перемещались на двух ногах, а маленькие передние лапы использовали для вспомогательных целей. То есть анатомия позволяла им отрастить руки, чтобы пользоваться инструментами. Дело оставалось за мозгами.

Безусловно, генетика ящеров была ориентирована таким образом, что им удавалось производить колоссального размера тела (высотой с пятиэтажный дом), но выращивала очень маленькие мозги. Однако, палеонтологи выяснили, что не все динозавры являлись огромными ходячими желудками.

Для измерения интеллекта ящеров используется такой метод сопоставления, как коэффициент энцефализации (EQ). Он оценивает размер мозга животного относительно размеров его тела. У тираннозавра EQ составляет около 2,4. Для сравнения, у немецкой овчарки этот показатель равен 3,1, а у человека - 7,8.

Так вот, у стенонихозавра (в переводе “ящер с узкими когтями) коэффициент энцефализации был в 6 раз выше, чем в среднем у динозавров. Размером этот ящер был примерно с человека. И Рассел рассчитал, что за 65 миллионов лет эволюции его мозг мог достичь объема 1100 кубических сантиметров, что сопоставимо с объемом мозга человека. У нас этот показатель колеблется в диапазоне 1250—1600 кубических сантиметров.

Речь рептилоида похожа на щебетание птиц

Рептилоид Рассела был способен к прямохождению, на каждой руке у него красовалось по три пальца, соответственно, он способен захватывать предметы. Большие глаза, бинокулярное зрение - у динозавры были отличные стартовые позиции, чтобы стать существом разумным. От нас он бы отличался только тем, что не мог вскармливать детенышей грудью - ведь у рептилий нет молочных желез. Скорее всего, он бы кормил детей, отрыгивая съеденную пищу, так делают сейчас некоторые птицы. А речь рептилоида была бы похожа на щебетание птиц.

А совсем недавно обоснованность предположений Рассела подтвердило исследование невролога Сюзанны Херкулано-Хаузель из Университета Вандербильта в Теннесси (США). Она попыталась использовать другой показатель, а именно плотность упаковки нейронов в мозге. Дело в том, что у современных птиц - близких родственников вымерших двуногих динозавров - плотность упаковки нейронов в мозге гораздо выше, чем например у млекопитающих. И это, в частности, позволяет ворону, у которого мозг весит всего 15 грамм, наряду с дельфинами и шимпанзе возглавлять рейтинг самых больших умников среди животных. Вороны прекрасно изготавливают инструменты из подручных материалов (палочки, щепки, листья), чтобы выковыривать личинки. Это обстоятельство (плотность упаковки нейронов у птиц) сподвигло Сюзанну проверить можно ли подходы, которые используются при изучении мозга пернатых, применить к динозаврам? Профессор разработала уравнение, связывающее массу животного с числом нейронов и оказалось, что мозг тероподов - двуногих хищных ящеров, подчиняется тем же законам, что и серое вещество таких теплокровных птиц, как страусы.

10-метровый хищник с интеллектом павиана

- Алиорамус - 6-метровый хищник, живший около 70 миллионов лет назад на территории современной Монголии, имел чуть более 1 миллиарда нейронов в коре головного мозга. Примерно столько же у обезьянам-капуцинов, - рассказывает Сюзанна Херкулано-Хаузель. - А в мозге тираннозавра весом 400 грамм было упаковано 3,3 миллиарда нейронов, это больше чем у павиана! Такой огромный хищник (рост около 10 метров) с интеллектом примата - это действительно было нечто ужасное.

Некоторые ученые соглашаются с Сюзанной, другие считают, что в ее работе слишком много произвольных допущений. Однако вполне возможно, что эволюция могла идти совершенно разными путями. Человек не обязательно должен был стать венцом творения. На эту роль вполне могли претендовать другие животные. Версия с динозаврами выглядит довольно разумно. Кстати, на реконструкциях, которые делал Дейл Рассел разумные рептилии выглядели подозрительно похоже на “зеленых человечков” из фильмов про пришельцев. Совпадение? Не думаю!

КСТАТИ

Размер мозга у различных живых существ (вес в граммах)

Кашалот - 8200

Горбатый кит - 6100

Касатка - 6000

Слон - 5400

Голубой кит - 3600

Дельфин - 1573

Человек - 1300

Леопард - 1205

Бизон - 458

Горилла - 454

Тираннозавр - 400

Орангутанг - 389

Шимпанзе - 355

Тигр - 270

Эдмонтозавр - 200

Собака - 95