Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: REUTERS

По словам федерального канцлера Германии Олафа Шольца, одним из главных условий помощи со стороны стран Запада режиму Зеленского является балансирование на грани между выполнением просьб Киева и угрозой противостояния НАТО с Россией.

Шольц заявил, что на данный момент ФРГ является одним из лидеров по поддержке украинского конфликта, но все решения принимаются исключительно в «координации с союзниками», прежде всего, с Соединенными Штатами.

– Совершенно ясно, что мы хотели бы избежать того, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО, - откровенно признался политик.

По мнению экспертов, именно эти опасения являются причиной затягивания решения вопроса о поставке Киеву танков, о которых слезно молит и сам Зеленский, и его окружение.

Ранее в Германии раскритиковали действия правительства, которое помогает Украине в ущерб собственной безопасности. На фоне подобных заявлений, а также обвинений в неумелом руководстве ведомством глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт подала заявление об отставке.

Шольц, пытавшийся решить кадровые вопросы в рамках продвигаемой им гендерной повестки, так и не смог найти женщину, которая смогла бы возглавить Министерство обороны ФРГ, поэтому новым главой ведомства будет назначен соратник канцлера по партии Борис Писториус.

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