На вершине пирамиды власти во Вьетнаме вновь оказалась женщина

Во Тхи Ань Суан ранее занимала пост вице-президента Вьетнама.

Председатель Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ объявил о временном назначении на пост президента страны 53-летней Во Тхи Ань Суан, ранее занимавшей должность вице-президента.

По словам спикера вьетнамского парламента, исполняющая обязанности президента будет находиться на посту до момента избрания Национальным собранием нового лидера страны.

Стоявший с весны 2021 года у руля Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук подал в отставку на фоне громких коррупционных скандалов, разразившихся в связи с кампанией по борьбе с пандемией коронавируса.

Самого экс-президента в коррупции не обвиняют, но именно при нем со своих должностей ушли многие скомпрометировавшие себя чиновники, в том числе, два вице-президента и три министра.

По заявлению Выонг Динь Хюэ, Фук «взял на себя политическую ответственность» за их ошибки.

Таким образом, пусть и с приставкой «временно исполняющая обязанности», Во Тхи Ань Суан пополняет когорту женщин-президентов, среди которых: президент Молдавии Майя Санду, Грузии - Саломе Зурабишвили, Тринидада и Тобаго - Пола-Мэй Уикс, Китайской Республики (Тайвань) - Цай Инвэнь, Непала - Бидхья Деви Бхандари и ряд других представительниц прекрасного, но, судя по количеству во власти, не такого уж и слабого пола.

В истории Вьетнама – это второй подобного рода прецедент: в 2018 году и.о. президента там была Данг Тхи Нгок Тхинь.