Звезды показали 10 самых модных вещей 2023 года: Утяшева в корсете, Ивлеева в джинсах из "нулевых"

Ляйсан Утяшева в главном платье 2023 года (кожаном) и ее муж-модник Павел Воля в бархатном пиджаке. Такой же есть у Малахова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 2023 году выглядеть модно не сложно. Главное включить фантазию и получить модные знания – что актуально в ближайшие сезоны. Возвращаются тренды прошлых лет и даже прошлого века, есть и ноу-хау. Эксперт по стилю рекомендует, а звезды модничают – демонстрируем одежду на примере артистов с отличным вкусом.

Стилист Юлия Казакова назвала kp.ru 10 самых актуальных вещей на 2023 год.

Эксперт по стилю Юлия Казакова советует не бояться экспериментов с одеждой в 2023.

- Пайетки и стразы носим не только на праздники, но и в повседневной жизни, уравновешивая сдержанными базовыми вещами – трикотажем, футболками, белой рубашкой.

- Тренд на жилеты вернулся в прошлом году и будет актуален в 2023 году. В моде приталенные лаконичные жилеты, объемные и удлиненные. Их можно носить поверх блузки, водолазки или на голое тело.

- Сочетайте несочетаемое, используйте необычные вещи – это все стиль гранж. Повязывайте на талии клетчатые рубашки, носите элегантные комбинации с грубыми кожаными куртками - все это в моде, не бойтесь выделяться.

- Одежда с вырезами и разрезами сохраняет актуальность. Добавляйте круглые вырезы на талию и бедра, а геометричные - на подол и на топы.

- Платьями без бретелей пополнили свои коллекции многие модные дома. Подчеркнутая сексуальность один из трендов года.

- Корсеты в новом сезоне станут частью сложной конструкции – платьев, комбинезонов монохромных образов.

- Альтернативой коротким платьям и юбкам станут наряды в пол. И речь не только о вечерних нарядах, но и повседневных образах.

- Брюки карго остаются в гардеробе. Выбираем модели с широкими штанинами и очень крупными карманами.

- Кожаное платье смотрится эффектно и дорого.

- Актуален необычный крой платьев - на одно плечо, без бретелей, платья-футболки.

Утяшева в корсете

На Утяшевой базовая вещь года — корсет, главного цвета года. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ляйсан Утяшева на фото с мужем в актуальном кожаном платье подчеркнула талию широкий кожаным ремнем с огромной декоративной пряжкой – такие мы носили в 90-е. Павел Воля тоже на стиле – в бархатном пиджаке, похожий имеется в гардеробе Андрея Малахова. На другом фото гимнастка и телеведущая в малиновом корсете – и цвет главный, и верх такой же, подходящий и под брюки, и под юбки. Идеальный вечерний образ, а под пиджак или рубашку – подойдет и в офис, и на прогулку. Также актуальны цвета – фуксия или ярко-розовый, черный, серебристый, белый, золотой.

Стриженовы в пайетках и кружевах

Екатерина и Александра Стриженова демонстрируют сразу несколько трендов: пайетки, стиль гранж, кружева и длину макси. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Стриженова с дочкой Сашей демонстрируют элегантные варианты для похода в кино, театр, на презентацию, юбилей или другое важное мероприятие. Телеведущая в прямой юбке в пол (базовая вещь гардероба) делает образ дорогим и нарядным с помощью шелковой блузы с кружевом. Особый шик воротник – такие носили в 19 веке. Дочь знаменитых родителей Александра Стриженова – модница, что и доказала в очередной раз. На Александре платье из «сдержанных» пайеток, а с ним тот самый гранж – кожаная рубашка и грубые ботинки.

Широкая Ивлеева

Ивлеева в правильных штанах — очень широких. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Ивлеева в классных джинсах, их главный козырь – вот такая ширина. Рвать штаны не обязательно, а если сохранились дырявые экземпляры из «нулевых» - пора доставать их из «сундуков». Широкие трубы, джинсы с низкой посадкой, дерзкие модели с вырезами на бедрах или разрезами, карго из денима с огромными накладными карманами – все это очень актуально.

Джинсовая Валерия

Валерия и ее выбеленный костюмчик «а-ля» 80-е. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Валерия могла бы позировать для плаката конца 80-х или 2023 года. Выбеленные джинсовки, джинсовые костюмы – все это актуально. Также как и синие сарафаны, юбки из денима. Собираем комплекты из джинсовой ткани – и в них спокойно отправляемся на любое важное, праздничное мероприятие, а можно на работу или за покупками.

Главное, чтоб костюмчик на Бузовой сидел

Пиджак Бузовой — надо брать как базовый. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ольга Бузова демонстрирует дерзкий вариант модного брючного костюма. Так рисковать не стоит – лучше поддеть топ. Крой пиджака весьма удачен – такая объемная вещь может стать базовой на весь сезон. Ее можно носить с платьем, шортами, юбками, лосинами, джинсами и так далее. В любом случае образ станет нарядным и модным. А у Ольги он – дерзкий.

Модная и молодежная Гагарина

Гагарина в комбинезоне перезимует и модно, и в тепле. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Полина Гагарина и ее теплое модное решение. Комбинезон – нестандартно, интересно, модно, молодежно. Солнечный цвет остается актуальным для верхней одежды. Также в этом сезоне носят яркие пуховики оверсайз и дубленки (как в прошлом веке) .