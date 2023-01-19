Хабаровский край получил более 100 миллионов рублей на развитие молодежной политики

Выделенные средства пойдут на мероприятия, открытие центров и обучение специалистов. Фото: правительство Хабаровского края

Федеральный конкурс в рамках программы «Регион для молодых» завершился для Хабаровского края потрясающими новостями - регион получил субсидию в размере 103 миллиона рублей, которые будут направлены на проведение более 30 мероприятий на территории субъекта и на создание молодежных центров в столице Хабаровского края.

Усиление работы с молодым и совсем юным поколением – задача, поставленная президентом страны Владимиром Путиным перед губернаторами регионов. Поручение было озвучено в ходе заседания Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, которое состоялось в минувшем декабре в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Наряду с другими первыми лицами субъектов федерации, в заседании приняли участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также исполняющая обязанности председателя комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края Амалия Шихалева.

Глава региона в ходе встречи акцентировал внимание, на чем следует сосредоточить усилия при работе по качественному развитию молодежи.

- Президент России Владимир Владимирович Путин определил ряд актуальных задач в молодежной политике. Ключевая из них - обеспечение глубокой, содержательной преемственности поколений. Необходимо сформировать комплексную систему поддержки, которая будет отвечать реальным запросам молодежи и первоочередным задачам российского государства. Речь о качественном образовании, трудоустройстве на интересную работу, а также оказании помощи при рождении детей и в приобретении жилья, - отметил Михаил Дегтярев.

Выделение более 100 миллионов рублей Хабаровскому краю – наглядное подтверждение внимания Владимира Путина региону. Этот тезис глава государства подтвердил публично, сообщив Михаилу Дегтяреву о возможности рассчитывать на федеральную поддержку в любом вопросе, который будет поставлен в интересах развития Хабаровского края.

В рамках Госсовета и.о. председателя комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края также успела рассказать президенту, как важна поддержка федерального центра в развитии молодежи.

- Готова от всех регионов выразить благодарность за поддержку инициативы создания программы комплексного развития молодежной политики регионов. Программа позволяет регионам комплексно развивать всю систему молодежной политики, даже в таких отдаленных местах, как Хабаровский край. Мы тоже стали обладателями федеральной субсидии, благодаря чему сможем обучить специалистов, провести масштабные мероприятия, а также открыть современные многофункциональные молодежные центры, - обратилась к главе государства Амалия Шихалева.

С помощью выделенных средств в 2023 году в крае будут организованы сетевые акции, которые задействуют абсолютно каждый муниципалитет региона. Так, лекции и выставки, ориентированные на гражданское и патриотическое воспитание, пройдут для молодых людей в рамках акции «Мой край – мое Отечество». Кроме того, планируется проведение урбанистического хакатона национального масштаба «Города», а также фестиваля уличной культуры и экстремальных видов спорта.

В этом году впервые статус одного из всероссийских форумов «Росмолодежи» получил форум «Амур». Ожидается, что на площадку масштабного события съедутся более тысячи представителей активной молодежи с разных регионов страны. Мероприятия в рамках форума стартуют уже в январе – до июля на территории Дальнего Востока пройдут 16 «Пред-Амуров». Кроме того, нынешний год станет первым в истории нового «Детского Амура» для детей от 14 лет.

Программа «Регион для молодых» станет большим подспорьем для создания в Хабаровске краевые молодежных центров, где появятся коворкинги, лектории и творческие мастерские. Один центр будет обустроен на базе Краевого центра социального воспитания и здоровья, а второй - на базе Краевого центра молодежных инициатив.