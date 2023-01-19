Чтобы зимнее утро было бодрым: как без проблем собираться в садик и школу

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Крики и уговоры, жалобы и капризы — совсем не то, с чего хочется начинать день, когда за окном темно и холодно, а впереди — 6 уроков или долгая «смена» в детском саду. Поэтому стоит исключить все, что может испортить настроение на целый день: армейское «Подъем!» или паническое «Мы опаздываем!», яркий свет сразу после пробуждения и ненавистную кашу на столе. Расскажем, что можно и нужно делать для эффективного пробуждения и успешного дня. Как сказала писательница Янина Ипохорская, мало встать рано утром, надо еще перестать спать.

Избегайте резких звуков

Слишком звонкий будильник хотя и разбудит, но настроение не поднимет и даже может испугать. Психологи вообще не советуют использовать будильники для детей до 10 лет. В крайнем случае можно установить в качестве звонка звуки природы или тихую мелодию, но мамин голос все равно лучше. Тихие ласковые интонации разбудят медленнее, но эффективнее громкого звонка, криков и команд.

Не пугайте ярким светом

Даже солнце встает постепенно, и нам не стоит резко включать яркий свет, входя в детскую спальню. Начните с местного освещения — ночника или настольной лампы, пока ребенок просыпается, а затем можно включить основные светильники.

«Потягушки» и зарядка в постели

Не заставляйте детей моментально вскакивать после пробуждения, дайте полежать 10-15 минут для... зарядки. Ведь сладкие «потягушки» — это и есть зарядка. Хрестоматийная утренняя гимнастика с водными процедурами подходит не всем детям и даже взрослым, тем более зимой, когда даже из-под одеяла порой бывает трудно выбраться.

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Предложите детям сделать зарядку-самомассаж прямо в постели:

потянуться всем телом, произвольно, с удовольствием;

вытянуть руки вперед и потереть ладошки друг о друга;

«умыть» лицо руками;

«помыть»-помассировать уши;

«причесать» пальцами волосы;

поочередно погладить руки от кисти до плеча.

А чтобы для такой зарядки нашлось время, начинайте пробуждение на 10 минут раньше, чем привыкли. 4-5 упражнений достаточно для пробуждения и поднятия тонуса. Совсем маленьким детям можете сделать массаж сами.

Поговорите о планах на день

Вместо нудных уговоров и понуканий лучше спокойно расскажите, что хорошего ожидаете от наступающего дня, обсудите с ребенком планы на вечер — что приготовите, во что поиграете, какой мультфильм посмотрите.

Если ничего помогает, так уж и быть, придумайте поощрение: пообещайте что-то приятное за хорошее утреннее поведение — сладкий подарок, лишний мультик или совместное занятие, или сразу большой приз за всю неделю (пиццу, поход в кино или то, что вы с детьми любите). Не бойтесь избаловать: это все равно лучше, чем ругаться и кричать, главное — не забывайте о своих обещаниях.

Утро вечера мудренее

Утро не будет радостным, если не подготовиться с вечера: собрать вещи (что нужно, погладить или зашить, продумать завтрак и вовремя лечь).

Заложите в режим дня 5-15 минут на утренний форс-мажор: забыли сменку, срочно надо в туалет после того, как надели зимнюю одежду, оторвалась пуговица: на это время придется перенести и подъем, и отбой.

Любимые ритуалы

Если у вас есть то, что дает вам утром радость и бодрость — пробежка, разминка под музыку— разделите это с детьми, вдруг им тоже понравится? К тому же такие дела отлично сближают.

Завтрак — не в тягость, а в радость

Не пропускайте завтрак, но и не кормите насильно. Для завтрака выбирайте продукты, которые дают энергию и тонизируют (многие из них детям нравятся):

цельные крупы (если ребенок не любит кашу, приготовьте гранолу из овсяных хлопьев и меда или добавляйте крупы в выпечку);

сухофрукты;

яйца (лучше всего перепелиные);

натуральный йогурт;

сезонные овощи и фрукты;

замороженные ягоды;

орехи;

мед.

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Сдобная выпечка, сладкие сырки, сгущенка, готовые завтраки — нелучший выбор: рафинированные продукты не дают бодрости, слишком быстро усваиваются и содержат минимум полезных веществ.