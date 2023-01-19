Армия Украины превысила миллион человек, но бессильна перед российской: Киев уже принял бесчеловечные меры

Армия Украины имеет в своем составе уже более миллиона человек. Фото: REUTERS

Армия Украины имеет в своем составе уже более миллиона человек. Такое признание сделал в эфире телеканала "НТА" бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

- Мы сегодня находимся в постоянном состоянии мобилизации, фактически резервы сегодня пополняются по всем направлениям, - заявил генерал и тем самым опроверг заверения министра обороны Незалежной Алексея Резникова и его заместителей. - В данный момент дополнительная мобилизация еще будет проводиться, она проходит буквально каждый день – я буквально сегодня отправлял очередных на направления наших наступательных операций. Мы имеем уже в секторе обороны и в армии в целом больше миллиона человек.

И этот миллион не может ничего сделать в ходе своих "наступлений" на в разы уступающую украинской армии российской военной группировки, находящейся в зоне проведения СВО. Этого миллиона мало, его крайне не хватает, и Зеленскому приходится ежедневно его пополнять, гоня на убой свежее "пушечное мясо".

Как заявил известный украинский политолог Михаил Чаплыга, "у нас **** (в переводе на литературный язык, конец, разгромный финал, ". И проиллюстрировал это свое умозаключение выдержками из просочившегося в Сеть документа, подписанного начальником Голосеевского военкомата Киева, в котором перечислен перечень необходимых мероприятий, которые необходимо осуществить в ближайшее время.

В документе содержатся:

- Требование о явке в военкомат без повестки до 31 января. С неясными последствиями в случае неявки (будет ли это просто штраф или же последуют более серьезные меры наказания).

- Запрет менять место жительства без уведомления военкомата (Минобороны Украины уже пыталось провести такую норму где-то с полгода назад, но после волны общественного возмущения вроде бы отыграло назад).

- Обязанность юридических лиц Украины

1) отозвать работников из командировок для их явки по вызову в военкомат

2) оповестить военнообязанных сотрудников о вызове в терцентр комплектования (аналог российского военкомата)

3) обеспечить их явку в военкоматы, воинские части или на сборные пункты в сроки, указанные в повестках или мобилизационных распоряжениях

4) вести розыск граждан, которые уклоняются от мобилизации.

Особо примечателен последний пункт, согласно которому руководители компаний должны сами организовать поиск уклонистов. И, конечно же, первый о том, что в срок до 31 января в военкомат должны прибыть все военнообязанные, вне зависимости, получили они повестку или нет.

При этом, судя по всему, мнения представителей украинской власти о степени открытости информации про мобилизацию существенно разошлись. Как сообщает один из информированных украинских ТГ-каналов, " Офис Президента (Украины) через СБУ запретил телеканалам и СМИ публиковать кадры отлова мужчин и негатив общества в адрес мобилизации. Необходимо создавать картинку, что этого нет".

А вот секретарь Львовского горсовета Маркиян Лопачак в эфире телеканала "НТА" заявил, что скрывать здесь нечего, и каждый украинец должен быть готов к мобилизации, для чего пройти обучение на военных или хотя бы на медицинских курсах.

- Наши военные тоже не бессмертные. Да, у нас тоже есть потери, да, нужно доукомплектовывать действующие бригады, формировать новые соединения, и на это все нужны человеческие ресурсы, - разглагольствовал этот бандеровец-западенец в телеэфире.

Собственно говоря, уверения этого бандеровца, что гражданам Украины не стоит бояться тотальной мобилизации, а следует готовиться к ней, несколько запоздали. Потому что тотальная мобилизация по всей Незалежной уже вовсю идет. Ее еще просто пока не объявили официально. Так ведь Зеленский и войну не объявил. Что не мешает ему слать украинцев тысячами и десятками тысяч на убой.

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