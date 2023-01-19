Мусульмане Кавказа: СВО показала единство христиан и мусульман в борьбе с нацизмом

Делегация представителей Религиозной организации "Бабуль-Абваб" во главе с ее руководителем Арифом Хаджи Саидовым, полпредом управления мусульман Кавказа по Северному Кавказу Шагабитдином Хаджи Керимовым и помощником депутата ГД РФ Тебризом Саидовым отправилась в зону проведения СВО под охраной Росгвардии.

Мужчины доставили из Дербента (гуманитарную помощь собирал глава Дербента и Дербентского района Республики Дагестан) военнослужащим и детям-сиротам гуманитарную помощь.

«Из Дагестана неоднократно отправлялся гуманитарный груз в зону СВО, на этот раз гуманитарную миссию благословил Шейх Устаз Исамутдина Эфенди. Делегация встретилась с военнослужащими Росгвардии, выполняющими боевые задачи - контрактниками, добровольцами и мобилизованными из Дагестана. Представители религиозной организации посетили также детские дома в Луганске, Алчевске, Антроците, Красном луче, Лисичанске, передали гуманитарную помощь прихожанам православного храма в Луганске и встретились с настоятелем храма Александром и Муфтием Луганской области Мухаммад-Исмаилом», - прокомментировали организацию акции в Росгвардии.

Участники делегации, беседуя с жителями освобожденных территорий, неоднократно подчеркивали, что мусульмане России не могут оставаться в стороне, когда от рук фашистов гибнут мирные жители и дети.

«Специальная военная операция показала единство христиан и мусульман в борьбе с нацизмом», - подчеркнули представители Религиозной организации "Бабуль-Абваб" по итогам мероприятий.

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