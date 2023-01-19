Умер Николай Досталь, режиссер фильма «Монах и бес», сериала «Штрафбат»

На 77-м году жизни умер российский режиссер Николай Досталь Фото: Борис КУДРЯВОВ

Николай Досталь был наполовину русским, а наполовину персом. «Родился в семье кинорежиссёра Николая Владимировича Досталя и персиянки Джахантаб Сарафи, виолончелистки из общины бахаи в Ашхабаде». Это фраза из «Википедии», и согласитесь, она звучит как строка из поэмы.

Но судьба его развернулась не в далеком Иране, а в России.Он окончил факультет журналистики МГУ, а потом ушел в кино. Очень долго сотрудничал с Георгием Данелия, работал вторым режиссером у Леонида Гайдая, а потом начал ставить фильмы сам.

В числе его режиссерских работ - «Человек с аккордеоном», «Шура и Просвирняк», «Облако-рай», «Маленький гигант большого секса», «Монах и бес». Это все картины 90-х; потом, видимо, разочаровавшись в отечественном кино, Досталь перешел на телевидение, снял там сериалы «Штрафбат», «Завещание Ленина», «Раскол».