Перстень времён Золотой Орды откопали вместе с картошкой

Важные исторические находки порой обнаруживаются совершенно случайно. Вот и этот литой перстень житель Пензенской области нашел в своём огороде, когда собирал урожай картофеля. Дело было осенью 2021 года, а сейчас учёные рассказали, кому принадлежало колечко.

Село Никольское, где живет владелец огорода, граничит с Никольским селищем - археологическим памятником XI-XIV вв. Артефакты в тех краях и раньше находили, во время масштабных раскопок. Однако этот оказался особенным - ничего подобного, подтвердили в Минобрнауки, в Пензенской области ещё не встречали.

Перстень - древний, периода Золотой Орды, которая просуществовала до XV века и на протяжении более 200 лет была одним из самых влиятельных государств средневековья. Боковые стороны кольца украшены рельефными стилизованными лицами старцев в анфас. Красиво. Однако носили его не ради красоты, а для деловых целей - как печатку.

Боковые стороны кольца украшены рельефными стилизованными лицами старцев в анфас.

- На это указывает и глубина буквенных насечек, вырезанных острым инструментом, и текст на поверхности овального щитка, который читается в обратную сторону - зеркально, - рассказала доктор филологических наук Светлана Кезина, сотрудник историко-филологического факультета Пензенского государственного университета.

В Древней Руси использовали два письменных языка - книжнославянский, то есть церковнославянский, и деловой, ориентированный на нормы живой восточнославянской речи. На каком из них сделана надпись на Никольской находке, увы, точно определить не подучилось - текста маловато. Поэтому учёные остановились на двух вариантах расшифровки: «Пройти/Да будьте к нам» или «Пройти, чтобы прибыть к нам». Смысл в любом случае ясен - слова имеют значение приказа, распоряжения или пожелания.

Крест а конце надписи мог означать благословение в каком-то деле, а лица старцев - дань традиции изображать на вещах языческих богов. Такое вот парадоксальное соседство христианства и язычества.

Перстень, вероятнее всего, принадлежал дипломату или торговцу. Им он делал оттиски на воске при опечатывании официальных документов, необходимых для передвижения по территории золотоордынских улусов. Или штамповал товар во время перевозки. По словам документоведа Марии Перфиловой, это был не простой человек, поскольку он, как минимум, знал грамоту, что в ордынский период было доступно далеко не всем.