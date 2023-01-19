Почему отставка премьера Новой Зеландии шокировала страну и мир: Джасинда Ардерн ушла на пике своей популярности

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об уходе из политики. Фото: REUTERS

Придя к власти в 2017 году, Джасинда Ардерн стала самой молодой женщиной-политиком в мире, находящейся во главе государства. На пороге новых выборов 42-летняя Ардерн осознала, что у нее нет ни сил, ни энергии, ни вдохновения для переизбрания. Об этом она сообщила журналистам.

- Я отдала все свои силы, чтобы стать премьер-министром, но это также отняло у меня много сил, — сказала она в Нейпире, где ее партия лейбористов провела закрытое собрание. - Я знаю, чего требует эта работа, и я знаю, что у меня больше нет достаточного количества энергии, чтобы выполнять ее.

Мало кто ожидал такого поворота событий. По оценка экспертов, Ардерн находилась на пике своей ошеломляющей политической карьеры, пережив за это время и кризис, и взлет. Но на предстоящих выборах, которые должны состояться 14 октября, Ардерн предстояло сразиться с оппозиционными силами, - Национальной партией - которые в последнее время заручились большей поддержкой населения Новой Зеландии. Лейбористы с их либеральными ценностями заметно сдали. 22 января Лейбористская партия должна определиться со своими кандидатами, которые в будущем поборются за кресло премьер-министра.

2017 год. Первый выход Джасинды Ардерн к журналистам в ранге премьер-министра. Фото: REUTERS

В любом случае, Джасинда Ардерн запомнится многим. В 2018 году она стала вторым мировым лидером, кто родила, занимая высокий политический пост. Первой стала премьер Пакистана Беназир Бхутто. Вместе с тем, из-за своей карьеры и коронавирусных ограничений Джасинда отложила свадьбу со своим возлюбленным Кларком Гейфордом. Сейчас политик говорит, что, возможно, по окончанию срока они наконец-то оформят свои отношения.

Джасинда Ардерн покидала пресс-конференцию, на которой она объявила о своем уходе, с улыбкой и держа за руку своего партнера Кларка Гейфорда. У пары в 2018 году родилась дочь, но отношения они так и не оформили. Фото: REUTERS

Ардерн называют хорошим кризис-менеджером. После стрельбы в двух мечетях в Крайстчерче, в результате которой погиб 51 человек и несколько десятков были ранены, весной 2019 года глава правительства появилась на встрече с родными жертв теракта в хиджабе. Благодаря этому жесту она снискала поддержку среди мусульманских общин Новой Зеландии и получила одобрение от мусульманских государств.

Для визита в мусульманскую общину Крайстчерча Джасинда Ардерн надела на голову платок.у Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В период пандемии коронавируса Ардерн ввела в стране, пожалуй, самые жесткие санитарные меры в мире, дабы исключить передачу вируса. Иностранцам было запрещено прибывать в Новую Зеландию. На несколько месяцев была полностью остановлена работа большинство предприятий, в том числе, общественного транспорта, продовольственной сферы, развлекательного и гостиничного бизнеса. Жителей обязали находиться дома.

Когда санитарные меры стали слегка ослабевать, Джасинда сама стала жертвой своей антиковидной политики. Ее вместе с женихом не пустили в кафе.

Несмотря на всю жесткость ковидных ограничений, Ардерн сохранила свою популярность среди новозеландцев. Это помогло ей переизбраться в 2020 году. Но после этого уровень поддержки Джасинды стал снижаться. В первую очередь из-за ухудшения экономических перспектив и стремительного роста прожиточного минимума. Центробанк страны заговорил о рецессии, была несколько раз повышена процентная ставка, чтобы взять под контроль инфляцию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После начала российской спецоперации власти Новой Зеландии заняли активную русофобскую позицию. Правительство страны присоединилось к антироссийским санкциям, а сама Джасинда Ардерн отмечала, что в кабмине рассматривают введение дополнительных рестрикция как против отдельных граждан России, так и ее компаний и продукции.

В ответ на эти действия МИД объявил о введении бессрочного запрета на въезд в Россию 31 гражданину Новой Зеландии. В списке - политики, журналисты и общественные деятели. Как отметили в заявлении российского внешнеполитического ведомства, перечень будет расширяться, поскольку власти Новой Зеландии не собираются отказываться от русофобской политики. Ранее аналогичный запрет был введен против самой Джасинды Ардерн.