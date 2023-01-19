Бункеровщик «Дмитрий Менделеев» выполнил первую загрузку топлива с нового СПГ-завода «Газпрома» в Ленинградской области

Фото: www.gazprom-neft.ru

Первый в России СПГ-бункеровщик «Газпром нефти» «Дмитрий Менделеев» начал выполнять регулярные загрузки сжиженным природным газом с завода «Газпрома» в Ленинградской области. Комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе станции «Портовая» был запущен в сентябре 2022 года. Завод способен производить до 1,5 миллионов тонн СПГ в год.

Бункеровщик «Дмитрий Менделеев» с сентября прошлого года заправляет сжиженным природным газом грузовые и пассажирские суда на Балтике. Поставки с нового завода в Ленинградской области позволят стабильно обеспечивать их самым экологичным горючим. Сжиженный природный газ, применяемый в качестве моторного топлива, называют будущим судоходной отрасли. Он меньше воздействует на окружающую среду, и его можно использовать на всех морских и речных маршрутах.

Фото: www.gazprom-neft.ru

СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» - первое в нашей стране судно-заправщик в сегменте судового газомоторного топлива. Это высокотехнологичное судно оснащено хранилищами для перевозки СПГ, системами заправки, а также оборудованием, обеспечивающим промышленную и экологическую безопасность. «Дмитрий Менделеев» может перевозить одновременно до 5800 кубических метров сжиженного природного газа. Корпус судна адаптирован под климатические особенности Северо-Западного региона, поэтому бункеровщик может самостоятельно плавать в однолетних льдах толщиной до 0,8 метра.