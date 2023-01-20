Точка Джо: Байден рискует скоро стать «хромой уткой»

Сегодня у Джо Байдена, выражаясь студенческой терминологией, «экватор». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня у Джо Байдена, выражаясь студенческой терминологией, «экватор». Ровно два года назад, 20 января 2021 года, состоялась его инаугурация на пост президента США. Впереди - еще точно такой же срок. И как раз в эти дни решается, будет ли 80-летний политик выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Сам он, как говорят вашингтонские сплетники, отчаянно этого хочет. Но даже среди его сторонников по Демократической партии мало, кто верит в то, что он сможет получить поддержку народа. Если его все-таки не выдвинут, это резко подорвет его политический авторитет (таких политиков на слэнге называют «хромой уткой»)

«Комсомолка» решила вспомнить, как изменилась Америка под началом «сонного Джо», и назвала 5 его главных провалов и достижений.

Неудачи

1. Первым большим позором Байдена стал бесславный уход американских войск из Афганистана. Бегство было таким неорганизованным и спешным, что многие назвали его признаком угасающего влияния США в мире. А кадры цепляющихся за шасси улетающих американских самолетов афганцев - стали символом того, как США бросает своих союзников.

2. Вторым ударом по репутации США как мирового шерифа стала специальная военная операция России на Украине. Байден грозился разрушительными санкциями, которые отправят экономику России в свободное падение, и бредил «долларом за 200 рублей». Но оказалось , что есть в мире страны, которых вся эта грозная риторика дворового «старшака» совершенно не пугает. В итоге, эффект от санкций оказался в разы меньше того, чем пугали закоеанские эксперты. А если кому они по-настоящему и навредили, то это европейским союзникам США.

3. Даже самые ярые сторонники демократов не находят никакого другого объяснения тому, что творится сейчас на южных границах Америки: «Не иначе как в пику Трампу, решившему в свое время отделиться от Мексики неприступной стеной». Байден строительство стены взял и приостановил, вот и повалили в США нескончаемым потоком наркотики, оружие и десятки тысяч нелегальных иммигрантов. На прием и размещение преступников и наркоторговцев, насильников и педофилов из бюджета тратятся миллиарды долларов.

4. Справедливости ради рост цен и инфляция достались Байдену от преемника. Но в самом начале своего президентства 46-ой глава Белого дома заявил, что легко справится со всем этим. Но до сих пор у него ничего не получилось – рост цен находится на уровнях, которого не видели десятилетиями, а в 2023 году экономике страны предсказывают рецессию (то есть сокращение ВВП).

5. Неожиданной для простых американцев стала война с традиционным школьным образованием. В учебные программы включат изучение сомнительных расовых теорий, детям предлагают самостоятельно выбирать себе пол (не учитывая мнение родителей), а на уроках сексуального воспитания пятиклашкам объясняют «прелести» гендерного перехода.

Главной победой Байдена на своем посту американские СМИ называют то, что он заставил Конгресс утвердить ряд программ с астрономическими расходами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Достижения

1. Главной победой Байдена на своем посту американские СМИ называют то, что он заставил Конгресс утвердить ряд программ с астрономическими расходами. Сотни миллиардов долларов пойдут на поддержку американских производителей электрокаров, микросхем, солнечных панелей и прочей высокотехнологичной и экологической продукции. Впрочем, в этом ему помогло то, что в первые два года обе палаты парламента контролировали его однопартийцы-демократы. Но уже с этого года Палата представителей перешла под контроль республиканцев. Так что дальше продвигать свою «прогрессивную» повестку Байдену будет намного сложнее.

2. Несмотря на то, что республиканцы взяли нижнюю палату парламента, ноябрьские выборы в США тоже можно записать в актив престарелому главе государства. Дело в том, что все аналитики прочили демократам полный разгром. Но каким-то образом партия Байдена смогла оставить за собой Сенат, и вообще набрала больше голосов, чем ей предрекали опросы. По всей видимости, немалую роль сыграл фактический подкуп молодых избирателей, которым Джо одним росчерком пера незадолго до выборов простил студенческие кредиты.

3. Сам Байден сильно хвалится одним «бумажным» достижением. Якобы при нем было создано 6,6 миллионов новых рабочих мест. Больше, чем при каком-либо другом главе Белого дома. И статистика подтверждает, что это так. Вот только есть один нюанс: речь всего лишь идет о восстановлении рынка труда после того, как во время пандемии множество бизнесов вынуждены были закрыться. А это уже совсем другой коленкор, согласитесь.

4. Согласно результатам опросов, зацикленные на вопросах расового неравенства американцы, в качестве важного достижения Байдена назвали имя Кетанджи Браун Джексон. Нет, никаких амурных подоплек в этой истории не было. Просто эта протеже Байдена стала первой чернокожей судьей Верховного суда в истории Америки. Еще одна «галочка» для либеральной публики.

5. Наконец, американцы считают, что важной победой администрации Байдена является приостановка казней преступников, приговоренных к смерти федеральными судами. Ранее запрет действовал целых 17 лет, пока его не отменил Трамп.

Вместо заключения.

Опрос, недавно проведенный CNN – медиакорпорацией, весьма лояльной к Байдену и демократам, поверг в шок даже либерально относящихся к политике самого пожилого американского президента. Вопрос, адресованный респондентам, был невинным: «Что, по вашему мнению, сделал хорошего президент Байден?» С огромным отрывом на первое место вышел неожиданный ответ – «ничего». «Мне трудно представить, что он сделал хоть что-то, что принесло бы пользу», - заявил один из опрошенных.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Америка при нем стала агрессивнее

Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН:

- Вне всяких сомнений, два года Байдена у руля не прибавиши США международного авторитета. При этом внешняя политика Америки стала более агрессивной и бесцеременной. Сегодня Штаты представляют главную дестркутивную силу для международной архитектуры безопасности. У себя дома президент тоже не слишком популярен: прежде всего, из-за роста цен и хлынувших в страну мигрантов. Объективные проблемы он старается не решать, а просто делает вид, что их не существует. Возможно, поэтому решение о том, пойдет или нет он на второй срок, все еще не принято.

КТО ЕСТЬ КТО

Коллективный Байден

Главные действующие лица из команды президента США

Еще не будучи президентом Байден обещал, что его администрация будет настолько разнообразной, насколько это вообще возможно. И, действительно, набрал в нее белых и цветных, мужчин и прекрасных дам, представителей национальных меньшинств и, разумеется, сексуальных.

- Вице-президент Камала Харрис – три в одном: дама, наполовину индианка, наполовину негритянка; бездетная, замужем за евреем. Хорошая знакомая покойного сына Байдена, Бо.

- Пресс-секретарь Карин-Жан Пьер – тоже в законном браке, но с дамой. Стала первой темнокожей и первой представительницей ЛГБТ-сообщества на столь ответственном посту.

- Госсекретарь (должность аналогична посту министра иностранных дел – Ред.) Энтони Блинкен – один из главных русофобов Америки. Когда Байден назвал его имя в качестве кандидата на ключевую должность в своем кабинете, СМИ отреагировали: «Байден выдвигает на пост госсекретаря не карьерного дипломата, а своего близкого советника, хорошо знающего, как претворять в жизнь взгляды шефа».

- Министр внутренних дел Деб Холлан – первый представитель коренных народов в ранге федерального министра в Америке. Принадлежит к индейскому племени лагуна пуэбло. Больше ничем себя не проявила.

- Министр транспорта Пит Буттиджич знаменит своей головокружительной политической карьерой: будучи мэром маленького городка, он выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, но почти сразу же после старта своей предвыборной кампании свернул ее, поддержав кандидатуру Байдена. Буттиджич – ветеран войны в Афганистане и открытый гей. Он считается одним из вероятных преемников Байдена на место кандидата в президенты от Демпартии.