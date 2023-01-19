После девяти лет раздумий Сбербанк принял решение выйти на рынок Крыма. Фото: Shutterstock

После девяти лет раздумий Сбербанк принял решение выйти на рынок Крыма.

- Мы сформировали команду и начинаем работать на полуострове Крым. Первые банкоматы уже установлены, а в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, и первые из них начнут работать в крупнейших городах в первые шесть месяцев, - пояснили в пресс-службе Сбера.

Ожидается, что в течение года жители и гости полуострова получат доступ ко всем сервисам госбанка. Первым больше не придется ездить для оформления в Тамань. А вторые смогут снимать наличные и пользоваться картами во время отдыха.

Напомним, раньше Сбер опасался выходить на рынок Крыма. В руководстве банка считали, что это может привести к санкциям. Но после весны прошлого года сомнения отпали. Сбер и так попал под самые жесткие блокирующие санкции США. А также лишился своего бизнеса в Европе. Так что терять Сберу уже нечего.

Тем более что конкуренция в Крыму пока низкая. Там до недавнего времени работали лишь несколько мелких кредитных организаций. И лишь в прошлом году появился крупный банк -«оборонный» ПСБ. К слову, тоже угодивший под блокирующие санкции.