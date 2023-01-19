АКРА присвоила «Роснефти» наивысший кредитный рейтинг

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В четверг ведущее российское кредитно-рейтинговое агентство АКРА присвоило «Роснефти» и выпускам облигаций компании, в том числе номинированному в юанях, наивысший кредитный рейтинг – AAA(RU). Таким образом, «Роснефть» стала первой нефтяной компанией России, получившей наивысшие кредитные рейтинги от двух ведущих российских кредитно-рейтинговых агентств - АКРА и «Эксперт РА».

СНИЖЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА

В пресс-релизе АКРА отмечаются сильные рыночные позиции нефтяной компании и бизнес-профиль, низкая долговая нагрузка, сильная ликвидная позиция, высокие операционная эффективность и оценка корпоративного управления компании. Агентство также выделяет высокую диверсификацию каналов и рынков сбыта предприятий.

При этом аналитики АКРА высоко оценили стратегию развития, систему управления рисками и финансовую прозрачность компании. Отмечается, что результатом реализации стратегии компании является устойчивый рост как производственных показателей, так и ее финансовые результаты.

Напомним, в декабре 2021 года Совет директоров компании утвердил долгосрочную стратегию развития «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Ключевыми приоритетами новой стратегии являются снижение углеродного следа, операционное лидерство и эффективность деятельности. Одна из основных целей стратегии – достижение чистой углеродной нейтральности к 2050 году. Это станет возможно благодаря реализации ряда инициатив, среди которых: значительное сокращение выбросов парниковых газов, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году. Также компания планирует перевод собственного транспорта на низкоуглеродное топливо, развитие сети газомоторного топлива и сети электрозаправок, производство и реализация авиатоплива.

Предприятие нацелено на удержание лидерства по удельным затратам на добычу. Высокая эффективность добывающих активов позволяет Компании на протяжении многих лет удерживать затраты на добычу углеводородов на уровне значительно ниже среднеотраслевых показателей.

САНКЦИИ НЕ ОКАЗАЛИ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ

Отмечая высокую рентабельность бизнеса «Роснефти», АКРА выделяет высокую операционную эффективность, низкую себестоимость добычи и эффективные каналы монетизации. Учитывая, что АКРА присвоило компании наивысший кредитный рейтинг, можно сделать вывод, что санкционные ограничения, в условиях которых компания вынуждена работать, не оказали негативного влияния на ее кредитоспособность и финансовую устойчивость.

Это подтверждается стабильно растущими операционными и финансовыми показателями, которые публикует компания.

В частности, по итогам 9 месяцев 2022 года «Роснефти» удалось достичь рекордных по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет значений выручки (7,2 трлн рублей) и EBITDA (прибыль до вычета из нее процентов по займам, налогов и амортизацию - 2 трлн рублей). Динамика роста этих показателей составила 15,7% и 21,8% соответственно.

Поддержание финансовой устойчивости позволило по итогам 9 месяцев сократить уровень задолженности по предоплатам и финансовый долг компании на 17% по сравнению с началом 2022 года. Отношение чистого финансового долга к EBITDA на конец отчетного периода составило 1,1х по сравнению с 1,3х на начало года. Проще говоря, финансовое состояние предприятия стало еще более надежным.

«Роснефть» также уверенно сохраняет лидирующие позиции среди мировых мейджоров отрасли по добыче углеводородов. За 9 месяцев этот показатель достиг 4,97 млн б.н.э (баррелей нефтяного эквивалента – «КП») в сутки при росте на 2,2% в годовом выражении. В отличие от «Роснефти» добыча большинства западных компаний за этот же период снижалась: bp – на 31%, Shell – на 12%, Chevron – на 3%.

«Роснефть» активно развивает и газовый бизнес, который демонстрирует высокую динамику - добыча газа в январе-сентябре в сопоставимом периметре выросла на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,16 млн б.н.э. Рост показателя преимущественно обусловлен увеличением добычи природного газа на проекте «Роспан», а также запуском сеноманского проекта «Харампурнефтегаз» в сентябре 2022 году. Доля газа в добыче углеводородов «Роснефти» уже составляет 23%, что приближает компанию к достижению стратегической цели по доле газа в общем объеме добычи углеводородов на уровне 25%.

ПРОГНОЗ - ПОКУПАТЬ

Отметим, что акции компании весьма привлекательны для инвесторов. В частности, аналитики Альфа-Банка, инвестбанка Синара, Газпромбанка и других рекомендуют покупать акции «Роснефти», оценивая потенциал роста в среднем более чем в 20%. Такие прогнозы обусловлены стабильной дивидендной политикой российской нефтяной компании, так и ее неизменно растущими производственными показателями на фоне повышения спроса и снижения предложения на мировых рынках углеводородов.

В частности, в декабре инвестбанк «Синара» назвал акции «Роснефти» одним из фаворитов среди компаний нефтегазового сектора.

«Дополнительные объемы добычи и рост финансовых показателей «Роснефти» связан с проектом «Восток Ойл», - пояснили аналитики инвестбанка.

В конце декабря акционеры «Роснефти» приняли решение о выплате промежуточных дивидендов из чистой прибыли за 6 месяцев 2022 года – в размере 20,39 рублей на акцию, или суммарно 216 млрд рублей. Этот показатель стал рекордным для промежуточных выплат компании.

В сентябре 2022 года «Роснефть» завершила выплату финальных дивидендов за 2021 год в общем размере 250,4 млрд рублей (23,63 рубля на акцию). Таким образом, с учетом промежуточных дивиденды по итогам 2021 года составили рекордные 441,4 млрд рублей (41,66 рубля на акцию).