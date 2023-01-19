Ольга Кабо сыграет маму Риты Грачевой, которой ревнивый муж отрубил кисти рук

Актриса Ольга Кабо. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга рассказала о творческих планах. Вообще-то современные продюсеры запрещают актерам говорить о будущем фильме, пока он в работе. Нельзя делиться новостями и фотографиями даже в своих соцсетях. «Игра в молчанку» прописана в контракте. Но о новом проекте Ольге Кабо разрешили рассказать.

- Я готовлюсь к съемкам в фильме «Без рук». Буду играть маму главной героини, - сообщила Кабо. – Многие наверное помнят из прессы жуткую историю молодой женщины Маргариты Грачевой, которой ревнивый муж, заподозрив ее в измене, отрубил кисти рук. Эта криминальная драма случилась в Серпухове в 2017 году. Свою историю Рита и её мама Инна Шейкина описали в книге «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства». Я буду играть Ритину маму.

Вообще для меня Маргарита Грачева – пример удивительной стойкости и любви. Она любит жизнь. Всем миром ей собрали деньги на протез, она научилась им пользоваться. После - снова вышла замуж, родила еще одного ребенка. И написала книгу прежде всего для своих сыновей (от первого брака с Дмитрием Грачевым). Время стирает из памяти обстоятельства и детали. Я познакомилась с Ритой и её мамой Инной – эти две женщины меня покорили.

- Чем?

- Своей правдой и любовью к жизни. Что бы ни происходило, надо бороться. Жизнь дается один раз и нельзя от неё отказываться.

Свою историю Рита Грачева описала в книге «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства». Фото: Артем КИЛЬКИН

Для меня большая ответственность сыграть моих современников. Трагическая история прожита ими недавно. Я благодарна режиссеру и продюсеру, что меня утвердили на эту роль. Сейчас я мысленно живу своей героиней - Инной, мамой Риты. Пытаюсь представить, какие эмоции испытала она, когда с её дочерью случилась трагедия. Ведь это самое страшное, когда несчастье случается с твоим ребенком. Но важно думать не о себе, а о том, как его поддержать, чтобы не было отчаяния.

Первый съемочный день будет 29 января - на следующий день после моего дня рождения. То есть новый год своей жизни я начну с этой работы.

- Вам что помогает в жизни?

- Мое жизненное кредо – это любовь. Надо уметь отдавать любовь. Не всегда это взаимно, - улыбается Ольга Кабо. - Но, считаю, без любви нельзя даже просыпаться по утрам. Стараюсь весь негатив из своей жизни истреблять. Он не дает положительных эмоций, а морщинки на лице остаются. Надо любить своих близких, детей, маму, друзей...

Полную версию интервью читайте на сайте kP.RU 28 января в день рождения актрисы.