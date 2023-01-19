Губернатор Сергей Цивилев и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова вручили 492 жилищных сертификата детям-сиротам Кузбасса

Глава Кузбасса Сергей Цивилев и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова вручили 492 жилищных сертификата детям-сиротам Кузбасса. Фото: пресс-служба правительства региона.

Первые в этом году 492 жилищных сертификата получили дети-сироты из Кузбасса. Всего в 2023 году жильем планируется обеспечить 1042 человека. Сертификаты кузбассовцам вручил губернатор региона Сергей Цивилев. В церемонии приняла участие заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, приехавшая в Кузбасс с рабочим визитом.

«Собственное жилье - это стабильность и независимость. У вас есть возможность приобрести квартиру в том месте, где нравится вам и вашим семьям. Мы с командой правительства Кузбасса и главами муниципалитетов окажем помощь и поддержку в реализации сертификатов, чтобы вы приобрели качественное, достойное жилье. Для нас это только начало работы, закончится она тогда, когда вы получите ключи от своих квартир», - отметил Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса и вице-спикер Госдумы в этот день также провели расширенное совещание по вопросу обеспечения детей-сирот жильем в Сибирском федеральном округе. Сергей Цивилев подчеркнул, что поддержке этой категории граждан в регионе уделяется особое внимание. Кузбасс одним из первых начал предоставлять детям, оставшимся без родителей, жилищные сертификаты. С 2023 года их номинал существенно вырос.

«Этот год президент России объявил Годом педагога и наставника. В дополнение к этому в Кузбассе мы проводим Год детей. Все, что мы делаем - строительство и модернизация объектов, развитие военно-патриотического воспитания и другие аспекты - направлены на всестороннее улучшение жизни кузбасских детей, - рассказал Сергей Цивилев. - Особое внимание уделяется поддержке детей-сирот. С прошлого года в дополнение к предоставлению жилья мы выдаем им сертификаты на приобретение жилых помещений. Эта мера хорошо себя зарекомендовала, особенно она актуальна для семейных пар, которые могут добавить материнский капитал или взять льготную ипотеку и приобрести жилье, подходящее для семьи с детьми. В этом году мы увеличили сумму сертификата: теперь номинал составляет не 1,4 миллиона, а более 2,6 миллионов рублей».

Анна Кузнецова отметила успехи властей Кузбасса в решении жилищного вопроса для детей-сирот.

«Я рада, что в Кузбассе своими силами ведется огромная работа в этом направлении. Важно, чтобы те силы, которые вкладываются регионом, дали ребятам вдохновение в жизни и стали этапом для достижения их заветных целей», - подчеркнула Анна Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы рассказала, какие шаги для обеспечения сирот жильем предпринимаются на федеральном уровне. Одна из таких мер – проект федерального закона, предусматривающего предоставление жилищных сертификатов. По словам Анны Кузнецовой, вопрос с квартирами для детей-сирот необходимо решать комплексно.

«Мы сегодня рассматриваем очень важный вопрос, особенно актуальный в нынешней непростой ситуации. Нами был разработан и направлен на рассмотрение в правительство РФ комплекс мер по решению проблемы. Он включает не только предоставление жилья или сертификатов, но и иные вопросы: социализацию, постинтернатное сопровождение выпускников таких учреждений», - отметила зампред Госдумы РФ.

Кузбасс уже несколько лет входит в число регионов-лидеров, эффективно решающих вопрос с обеспечением сирот жильем. С 2019 года по инициативе губернатора Сергея Цивилева финансирование этой статьи расходов было увеличено в 2,3 раза. За последние четыре года областной бюджет выделил на эти цели более 4,3 миллиарда рублей. В итоге за это время новоселье отметили 5269 сирот. Новые квадратные метры для них приобретались за счет средств федерального и областного бюджетов.

Сегодня в очереди на получение жилья в Кузбассе стоят 12 521 сирота, из них совершеннолетних (то есть уже имеющих право воспользоваться этой льготой) – более 9 тысяч человек. По словам заместителя председателя правительства региона по вопросам образования, науки и молодежной политики Антона Пятовского, проблему можно было бы решить гораздо быстрее, если бы не действующие ограничения. Установленная предельная норма в 25% от общего количества квартир в многоквартирных домах замедляет темпы обеспечения сирот жильем. Особенно остро этот вопрос стоит в сельской местности. Для решения проблемы участники совещания предложили дать регионам право самим устанавливать квоту и увеличить предельное число квартир в одном многоквартирном доме, выделяемых для детей-сирот, до 50%.

В этом году из областного бюджета Кузбасса на решение жилищного вопроса для детей-сирот будет выделено 2,4 миллиарда рублей. Из них 1,1 миллиард рублей будет направлен на строительство и покупку жилья, еще 1,3 миллиарда – на жилищные сертификаты. Получить их могут кузбассовцы старше 21 года, вошедшие в список детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в обеспечении жильем. При этом человек, претендующий на сертификат, должен иметь не меньше полугода общего трудового стажа. Приобрести жилье по этой льготе можно в любом городе или районе Кузбасса. Недостающую часть стоимости квартиры можно оплатить материнским капиталом, ипотечным кредитом или добавить собственные накопления. Детям-сиротам, участвующим в специальной военной операции России на Украине, жилищные сертификаты предоставляются в первоочередном порядке.