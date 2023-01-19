Основные показатели национальной цели «Цифровая трансформация» в 2022 году перевыполнены

Фото: АНО Нацприоритеты

Мероприятие было освящено основным результатам достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация», национальной программы «Цифровая экономика» в 2022 году и ключевым планам на ближайший год. В нем также принял участие генеральный директор АНО “Цифровая экономика” Сергей Плуготаренко, Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, Генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский и другие эксперты.

Дмитрий Чернышенко отметил, что 2022 год стал годом переориентации на новые рынки и направления, в том числе и в цифровой отрасли были достигнуты значимые результаты, а все показатели национальной цели были перевыполнены. Так, уровень достижения «цифровой зрелости» составил 65,8% (при плане в 56,2%); доля массовых социально значимых услуг онлайн составила 99,97% (при плане в 65 %); доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету - 86,1% (при плане - 80%); уровень увеличения вложений в отечественные ИТ-решения - 157,4% (при плане - 156 %).

«Нам удалось быстро адаптироваться к новым условиям и эффективно выстроить совместную работу государства и бизнеса. Беспрецедентная поддержка ИТ-отрасли также помогла решать поставленные в цифровой сфере задачи. Благодаря принятым мерам количество аккредитованных ИТ-компаний увеличилось почти в пять раз. Если в начале 2021 года их было 4 тысячи, то сейчас – почти 20 тысяч. Мы также поддерживаем и ИТ-специалистов. Большая часть уехавших айтишников вернулась или продолжает работать на российский рынок удаленно», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства России. Фото: АНО Нацприоритеты

Вице-премьер также выделил задачу по обеспечению технологической независимости России, которая является основой национального суверенитета. Уже сформировано 17 отраслевых комитетов, которые курируют 32 индустриальных центра компетенций, а также 1 комитет, курирующий 12 центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО. Создание ИЦК и ЦКР формирует большой заказ для отечественной ИТ-индустрии и способствует серьезным инвестициям в отрасль, а одобренные проекты обеспечат замещение критичного инженерного и промышленного ПО в 16 отраслях экономики.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил активное развитие цифровых государственных сервисов. Так, количество зарегистрированных пользователей портала Госуслуг увеличилось за три года больше, чем 40% и превысило в 2022 году 100 млн человек. При этом почти в четыре раза выросло количество пользователей, которые ежедневно обращаются на портал услуг – до 9,5 млн человек. Фактически 2/3 всех граждан стран пользуются госуслугами и сервисами портала. Всего за три года (с 2019 по 2022) более чем в 10 раз увеличилось количество доступных полностью в цифровом виде госуслуг, на конец 2022 года таких уже более 480. Министр также отметил важность выстраивания подведомственных организации внутри регионов (локальное партнерство), которые дальше будут обеспечивать, поддерживать и помогать в разворачивании централизованных решений в сфере госуслуг.

Максут Шадаев обозначил три яркие отраслевые тенденции: «Наша отрасль стремительно трансформируется, условия меняются на ходу, прогнозы делать сложно. Но все же есть несколько очевидных тенденций. Так, крупные заказчики, которые делали ставку на зарубежные ИТ-решения, повернулись лицом к рынку, они проводят встречи с российскими разработчиками, переходят на российские решения. Вторая тенденция связана с прекращением работы зарубежных компаний. У нас большое количество заявок на развитие производства серверного и телеком-оборудования. Это значит, что рынок будет меняться в сторону поставки комплектующих. Сборка с повышением уровня локализации будет осуществляться здесь. И, очевидно, сейчас есть большой спрос на облачные сервисы, это третья тенденция. Вопрос эффективности использования оборудования — актуальная тема. Мы видим, что те, кто не рассматривал вариант использования Гособлака, сейчас рассматривают эту возможность. Индустрия видит новые возможности, в том числе, по замещению тех ниш, которые занимали зарубежные игроки, поэтому все смотрят с определённым оптимизмом в будущее. Также меры поддержки, которые реализует Правительство, добавляют определённой динамики. Мы обязаны сделать прорыв. По-другому просто не получится. Наша индустрия имеет для этого потенциал».

Сергей Плуготаренко отметил, что несмотря на беспрецедентные меры поддержки, которые были оказаны отрасли в этом году, бизнес и ИТ-специалисты нуждаются в дальнейших стимулирующих мерах.

«Главный тренд 2022 года – цифровая экономика России не просто выстояла и справилась с беспрецедентными вызовами и давлением, но даже показала рост выше прогнозируемого. А еще – именно в прошлом году мы как никогда осознали, что находимся “в одной лодке”: государство, бизнес, ИТ-специалисты, пользователи. Считаю это одним из самых ярких выводов 2022 года. Одна из 3 ключевых причин, почему мы выстояли, укрепились, объединились: кратно выросший объем поддержки ИТ-отрасли со стороны государства, а также совершенно новые меры господдержки, которые были обсуждены и максимально быстро запущены в 2022 году. Но важно помнить, что такие меры требуют дальнейшей быстрой адаптации к внешним факторам: они должны трансформироваться, укрупняться. АНО “Цифровая экономика” находится в плотном контакте с цифровым бизнесом и с ИТ-специалистами по этому направлению. И, согласно нашей экспертизе, сегодня им требуются дополнительные меры поддержки, а именно: дополнительное финансирование развития (гранты и льготное кредитование, госзаказ), сохранение режима освобождение от уплаты налогов и других бюджетных отчислений, наискорейшее замещение зарубежных цифровых сервисов и решений, помощь в поиске аналогов, стабилизация обстановки и бизнес-климата, помощь в выходе на новые рынки», — отмечает генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

В мероприятии приняли участие Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, Генеральный директор, председатель правления ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский, Директор Координационного центра доменов RU/. РФ Андрей Воробьев, Генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский, Директор РАЭК Сергей Гребенников, Руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константин Калинин, Исполнительный директор АП КИТ Николай Комлев, Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Ростелеком» Константин Кравченко, Директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Илья Массух, Директор Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации Сергей Наквасин, Директор ЗАО «1С» Борис Нуралиев, Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, Президент Ассоциации Больших Данных Анна Серебрянникова, Директор ФКУ «Государственные технологии» Василий Слышкин, Директор Центра цифровой трансформации ПАО «Камаз», Вице-Президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.