Сергей Иванов раздал четверть зарплаты на благотворительность

Спецпредставитель президента России по вопросам по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Иванов в 2022 году потратил на благотворительность 3 млн. рублей. Поддерживать значимые проекты он начал давно, когда еще возглавлял Администрацию президента. Привычки не поменялись и после назначения на должность спецпредставителя главы страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

В прошлые годы Сергей Борисович обычно отдавал на благотворительность около 2 млн. Но в 2022 его поддержка выросла. Если посмотреть на декларацию Иванова, то получается, на благотворительность он перечислил почти четверть годовой зарплаты.

Больше всего получили – 600 тысяч рублей - социально значимые проекты на Командорский островах. Там живет меньше тысячи человек, но зато работает уникальный природный заповедник. Иванов прилетал туда и с тех пор решил поддерживать Командоры.

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Вообще, как и многие благотворители, Иванов имеет своих «подшефных». Он традиционно помогает «Фонду Бориса Эйфмана поддержки балетного искусства», Воронцовскому дворцу в Алупке, Музеям Московского Кремля, Федерации баскетбола России, защитникам дальневосточных леопардов, баскетбольной Единой лиге ВТБ, Поисковому движению России.

В последние несколько лет Иванов перечисляет деньги и Российскому военно-историческому обществу.

Выбор, кому помогать, объясняется легко: Иванов входит в попечительские и наблюдательные советы своих подшефных. А некоммерческая организация «Дальневосточные леопарды» вообще появилась 12 лет назад стараниями Сергея Борисовича.