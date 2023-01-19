Новый метод Украины получать оружие Запада: мольбы и слезы сменились преступным сговором с Болгарией

Санкционировал поставку оружия Украине бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Фото: REUTERS

Украинская дипломатия – это что-то особенное. Выпендриться на ровном месте, подставить партнеров по тайным делам, предать союзника, предварительно обгадив его с головы до ног и оставив обтекать в этом во всем, после чего сделать вид, что ничего из ряда вон выходящего не произошло, и вести себя, как ни в чем не бывало.

Тут немецкое издание Die Welt провело свое расследование и раскрыло секрет Полишинеля – оказывается, прошлой весной Болгария выступила настоящей спасительницей Украины, поставляя Киеву свои вооружения и дизельное топливо для ВСУ. Собственно говоря, это и так все знали, на позициях, оставленных ВСУ. Наши бойцы находили боеприпасы болгарского производства, причем, совсем "свежие" производства, например, 2020 года. Но все старательно делали вид, что это, дескать, контрабанда, которую правительство Болгарии не санкционировало. Поскольку само заявило, что никаких боеприпасов на Украину не поставляет.

А оказалось, что именно с санкции официальной Софии Киев получал патроны, снаряды и дизельное топливо. Причем, в очень существенных объемах, боперипасами Болгария погашала до трети необходимых объемов, а дизтопливом – до 40% потребностей. При этом, дизтопливо поставлялось из нефти российской компании "Лукойл" после переработки на болгарских НПЗ. Санкционировал все это непотребство бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, известный своей патологической русофобией. Кстати, по информации издания, инициатором отключения России от SWIFT и заморозки активов Центробанка РФ был именно Петков. Для формального соблюдения приличий все оформляли через западные компании-посредники.

Что бы сделал нормальный дипломат, если бы журналисты начали его расспрашивать по поводу такой не самой прозрачной сделки. Он бы сделал очень удивленное лицо. Или бы отказался комментировать, на худой конец выдавив из себя для разнообразия, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть".

Но Кулеба – это же совсем другое дело. Это уже не только просто фамилия, но и диагноз. И Дмитро Кулеба, распушив перья в своем павлиньем хвосте, решил покрасоваться пред западными журналистами в полный рост.

- Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых нам боеприпасов, поэтому президент Зеленский отправил меня, чтобы я с помощью дипломатической ловкости достал необходимые материалы, заявил он, сделав особый акцент на своей "дипломатической ловкости" и особо выделив гигантскую роль Петкова и министров его Кабинета в заключении тех сделок.

Какая ловкость, Дмитро? У болгарских "торговцев смертью" просто глазки закатились от предвкушения гешефта, когда они поняли, что могут на таких сделках нереально обогатиться. Ведь платили за товар США и Великобритания, а не Украина с ее уже тогда пустыми карманами.

Ловкость украинского дипломата… Кулеба еще бы для убедительности приплел сюда интеллект, такт и интеллигентность хоть того же экс-посла Киева в Германии Мельника. Стало бы еще убедительнее.

Кстати, последний, по всей видимости, не прекратил являться канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в его ночных кошмарных видениях. И продолжает терзать его при помощи соцсетей.

Несколько дней назад Мельник снова вспомнил про Германию и предложил Шольцу и Бундестагу (парламенту ФРГ) внести существенный вклад в повышение украинской обороноспособности: "Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолетов Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему не поставить эти Торнадо в Украину".

Неплохо так губу раскатал. Мало того, что эти самолеты должны эксплуатироваться, как минимум, до 2025 года. Так еще и не продать куда-либо в Африку за деньги, а передать Украине. Разумеется, бесплатно. И экипажи бесплатно обучить. Или пан украинец желает, чтобы эти истребители-бомбардировщики передали Киеву вместе с экипажами Люфтваффе? Да еще завернутыми в подарочную обертку? Не зря ставший замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник старался в эфире телеканала 1+1 связать в один пазл гибель руководства МВД и попадание ракетой в жилой дом в Днепропетровске, спровоцированное украинской ракетой ПВО. Чтобы на примере этого якобы единого пазла потребовать у Запада новых поставок вооружений, в том числе, наступательных. Пазл не сложился, ну и ладно, главное – чтобы оружие дали.

Беспредельная наглость украинской дипломатии давно уже стала притчей во языцех. Но Запад почему-то не хочет учиться даже на своих собственных ошибках. Прощая украинских дипломатов каждый раз, когда они хамят, продают и предают. А те и рады делать это снова и снова.