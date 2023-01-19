Герой спецоперации «Z»: младший сержант Профуткин уничтожил в бою шесть диверсантов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ненависть затмевает рассудок», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

РАЗМИНИРОВАЛ ДОРОГУ ДЛЯ КОЛОННЫ

Сержант Евгений ГОРБАЧЕВ

Сержант Евгений ГОРБАЧЕВ Фото: Минобороны РФ

«Сержант Евгений Горбачев в составе инженерно-разведывательного дозора выполнял боевую задачу по обеспечению безопасности перемещения российских войск, ведущих наступательные действия на позиции украинских националистов. В ходе ведения инженерной разведки на маршруте следования колонны Евгений обнаружил несколько самодельных взрывных устройств, о чем немедленно доложил командиру, после чего приступил к их разминированию. Евгений лично обезвредил 5 вражеских мин и фугасов, что позволило беспрепятственно преодолеть колонне заминированный участок местности. Также сержант Горбачев в условиях регулярных обстрелов с территорий, подконтрольных украинским националистам, выполнял задачу по прокладыванию маршрута следования колонны через труднопроходимую местность, что способствовало оперативному продвижению наших войск без потерь среди личного состава, вооружения, военной и специальной техники в заданный район".

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ШЕСТЬ ДИВЕРСАНТОВ

Младший сержант Сергей ПРОФУТКИН

Младший сержант Сергей ПРОФУТКИН Фото: Минобороны РФ

«Младший сержант Сергей Профуткин в составе группы российских военнослужащих выполнял специальные задачи в районе одного из населенных пунктов. Продвигаясь по местности, Сергей обнаружил вооруженную группу украинских боевиков. Несмотря на численное превосходство националистов, Сергей принял решение атаковать противника. Грамотно руководя подчиненными, Профуткин вместе с группой скрытно подобрались к боевикам и внезапно атаковал. В ходе стрелкового боя, прицельным выстрелом из гранатомета Профуткин поразил пикап с установленный на нем пулеметом, существенно снизив боевые возможности вражеских диверсантов. Продолжая бой, Сергей, ведя огонь из штатного оружия, уничтожил 6 националистов. В результате диверсионно-разведывательная группа противника понесла серьезные потери и бежала с поля боя. После боя младший сержант Профуткин лично оказал первую медицинскую помощь раненым товарищам и организовал их эвакуацию в безопасный район».