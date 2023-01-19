Геннадий Онищенко, как и обещал читателям и слушателям «Комсомольской Правды», окунулся на Крещение в прорубь

Академик РАН, экс-главгоссанврач России Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

…- Геннадий Григорьевич, в предыдущем нашем интервью, где мы с вами рассказывали о правилах - как отметить Рождество Христово, вы сказали, что 19-го окунётесь в купель.

- Как сказал, так и сделал.

Через несколько минут я получил видео от своего коллеги - Владислава Панова. И снова позвонил Геннадию Григорьевичу.

- Я посмотрел кадры, действительно, впечатляют. Такое ощущение, что вы где-то на морозе, да, идете там?

- Ну, как, не где-то, я по льду иду. Это ж водоем большой - Московское водохранилище.

- Это в Москве? Я думал, где-то в Сибири, такое вот ощущение.

- Вам Сибирь подавай, Арктику. А у нас свое Подмосковье.

- А вот что вы чувствовали при этом, когда вот погрузили в прорубь, в иордань?

- Я три раза окунулся, как вы видели, перекрестился. Перед этим несколько слов про себя сказал. А потом, как только вышел из воды, сразу ощутил внутреннее тепло, такой прилив, даже некое такое легкое головокружение.

От того, что это, в общем-то, для организма - достаточно серьезная, и, самое главное, очень полезная процедура, понимаете?

- А вот то, что произнесли про себя, это богоугодные слова были?

- Ну, а какие же еще?

- Ну, мало ли. Мало ли кто какие слова произносит, опускаясь в ледяную прорубь. Извините за такое…

- Но вы, пожалуйста, уж не глумитесь надо мной.

- Нет, нет, ни в коем случае, как я могу?! Извиняюсь за такую ремарку. И еще мне показалось, что были две заминки. Первая – это когда вы, перед тем, как опуститься в прорубь, некоторое время не могли никуда пристроить свой сотовый телефон.

- А второй момент, когда я выходил, у меня потерялся один тапочек, но он тут же всплыл. Я его и прихватил с собой.

- То есть, тапочки у вас плавающие, специальные, видимо?

- Ну, да.

А так бы пришлось нырять на дно, искать его.

Кстати, вода прозрачная, лед такой твердый. Потому что были большие холода.

- А сколько там километров пришлось вам идти до иордани?

- Тут не километры, тут метров 400-500, наверное, вот так. Я ж в помещении раздевался, я ж не там, не на льду.

- А потом, как и в прошлый раз, у вас… вы в парную, в баню пошли, да?

- Нет, вот я еще постоял минут 15.

- А сейчас вы около проруби?

- Нет. Я вот еще раз пойду окунаться, тогда снова буду у проруби.

- Сколько времени заняла вся процедура? Примерно час, да?

- Нет, минут двадцать, наверное, чего час-то?

- А возвращались вы от проруби с такой же примерно скоростью, как и шли в ту сторону?

- Наоборот, с меньшей. Потому что меня согревало изнутри.

- Понятно. Спасибо вам огромное. Обнимаю вас. С праздником.

- Давайте…