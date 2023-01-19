Бастрыкин поручил вернуть незаконно усыновленных иностранцами детей Донбасса на Родину

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России усилить работу по восстановлению и защите прав детей Донбасса, которые были нелегально вывезены в приемные семьи за рубеж.

«Украинские службы, используя незаконные схемы, передавали детей Донбасса в приемные семьи за рубеж, также вывозились воспитанники детских интернатов. При этом документы ряда детей не были оформлены в соответствии с законодательством», - заявили в СК России.

В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле СК России, который, в том числе «осуществляет деятельность по восстановлению нарушенных прав детей».

Бастрыкин также поручил подчиненным во взаимодействии с профильными организациями продолжить и усилить работу по реализации мероприятий, направленных на защиту прав несовершеннолетних жителей новых регионов России.