Анекдоты: 1 сентября Вовочка подарил математичке букет роз, а трудовику - «Букет Молдавии»

Две блондинки:
- Маш, поехали на выходные в Тулу?
- А в Тулу виза нужна?
- Маш, ты дура, что ли? Позвони в посольство Тулы и спроси.
* * *
По статистике, 99% мужчин на планете отобьют футбольный мяч, подкатившийся к их ноге. К сожалению, сборная России по футболу входит в 1 оставшийся процент.
* * *
- Мне отец из-за границы попугая за пять тысяч долларов привез!
- Красивый?
- Очень!
- Говорящий?
- А как же!
- Вкусный?
- Ты чё, дурак?! Попугай пять штук баксов стоит, конечно, вкусный!
* * *
Неловкое чувство, когда 5 лет, пока я училась в институте, все родственники радовались, что у них будет свой доктор, который будет их лечить.
А я окончила и стала психиатром…
* * *
- Я из Чехова.
- Из Чехии?
- Нет, город Чехов.
- Город чехов - Прага!
* * *
- А кем вы работаете?
- Есть такие профессии, когда платят за то, что борешься с земным притяжением.
- Ого! Так вы космонавт, летчик?
- Не совсем. Я грузчик.
* * *
Вчера на таможне партия наркотиков задержала пограничников. Надолго.
* * *
Ходят легенды, что можно проснуться ранним утром в понедельник без желания убивать, но это не точно.
* * *
- Говорят, что ты выдал дочь за своего бухгалтера?
- Да.
- Но ты же сам говорил, что он тебя обворовывает!
- А я и сейчас говорю. Но теперь мои деньги он будет отдавать моей дочери.
* * *
Пессимисты сразу женятся на полных женщинах, чтобы потом не разочаровываться.
* * *
Деревенский кузнец сказал новому подмастерью:
- Сейчас я выну из огня раскаленную подкову, а ты сразу, как я кивну головой, бей по ней молотом.
Так новичок-подмастерье сразу стал кузнецом.
* * *
Реклама нового супермаркета: «Мы открылись! Скидки - 10%!»
Рядом реклама другого: «Мы накрылись! Скидки - 50%!»
* * *
- Женщина, у вас там ребенок на детской площадке кричит!
- А что случилось?
- Не знаю, но что-то серьезное. Он матом кричит.
* * *
Встречаются два друга.
- Как жизнь?
- Плохо… Я тут дал знакомому 10 тысяч баксов на пластическую операцию, а теперь не знаю, как он выглядит!
* * *
Вчера вечером я со своей девушкой ходил в шикарный ресторан. И она все настаивала на том, чтобы заплатить самой, а я ей то и дело повторял: «С ума сошла! Мы уже убежали больше чем на километр, беги, не останавливайся!»
* * *
Ремейк «Назад в будущее», 2023.
- Марти, я изобрел машину времени! Хочешь, отправимся в будущее?
- Док, да ну его на фиг! Давай в прошлое!