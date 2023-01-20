Анекдоты: 1 сентября Вовочка подарил математичке букет роз, а трудовику - «Букет Молдавии»

Две блондинки:

- Маш, поехали на выходные в Тулу?

- А в Тулу виза нужна?

- Маш, ты дура, что ли? Позвони в посольство Тулы и спроси.

* * *

По статистике, 99% мужчин на планете отобьют футбольный мяч, подкатившийся к их ноге. К сожалению, сборная России по футболу входит в 1 оставшийся процент.

* * *

- Мне отец из-за границы попугая за пять тысяч долларов привез!

- Красивый?

- Очень!

- Говорящий?

- А как же!

- Вкусный?

- Ты чё, дурак?! Попугай пять штук баксов стоит, конечно, вкусный!

* * *

Неловкое чувство, когда 5 лет, пока я училась в институте, все родственники радовались, что у них будет свой доктор, который будет их лечить.

А я окончила и стала психиатром…

* * *

- Я из Чехова.

- Из Чехии?

- Нет, город Чехов.

- Город чехов - Прага!

* * *

- А кем вы работаете?

- Есть такие профессии, когда платят за то, что борешься с земным притяжением.

- Ого! Так вы космонавт, летчик?

- Не совсем. Я грузчик.

* * *

Вчера на таможне партия наркотиков задержала пограничников. Надолго.

* * *

Ходят легенды, что можно проснуться ранним утром в понедельник без желания убивать, но это не точно.

* * *

- Говорят, что ты выдал дочь за своего бухгалтера?

- Да.

- Но ты же сам говорил, что он тебя обворовывает!

- А я и сейчас говорю. Но теперь мои деньги он будет отдавать моей дочери.

* * *

Пессимисты сразу женятся на полных женщинах, чтобы потом не разочаровываться.

* * *

Деревенский кузнец сказал новому подмастерью:

- Сейчас я выну из огня раскаленную подкову, а ты сразу, как я кивну головой, бей по ней молотом.

Так новичок-подмастерье сразу стал кузнецом.

* * *

Реклама нового супермаркета: «Мы открылись! Скидки - 10%!»

Рядом реклама другого: «Мы накрылись! Скидки - 50%!»

* * *

- Женщина, у вас там ребенок на детской площадке кричит!

- А что случилось?

- Не знаю, но что-то серьезное. Он матом кричит.

* * *

Встречаются два друга.

- Как жизнь?

- Плохо… Я тут дал знакомому 10 тысяч баксов на пластическую операцию, а теперь не знаю, как он выглядит!

* * *

Вчера вечером я со своей девушкой ходил в шикарный ресторан. И она все настаивала на том, чтобы заплатить самой, а я ей то и дело повторял: «С ума сошла! Мы уже убежали больше чем на километр, беги, не останавливайся!»

* * *

Ремейк «Назад в будущее», 2023.

- Марти, я изобрел машину времени! Хочешь, отправимся в будущее?

- Док, да ну его на фиг! Давай в прошлое!