Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский раскритиковал западных партнеров Фото: REUTERS

Украинский десант погибает и сдается

Как сообщили в Минобороны РФ, на Купянском направлении четвертый день подряд авиация и артиллерия ЗВО утюжат подразделения 14-й и 92-й мехбригад ВСУ в Новоселовском в ЛНР и в Ивановке Харьковской области. Нивелировано полтора взвода украинских «воинов света». На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия ЦВО припекли подразделения 95-й ДШБ ВСУ в Серебрянке в ДНР и 24-й мехбригады ВСУ в Нововодяном в ЛНР. Потери противника превысили два взвода убитыми и ранеными. На Донецком направлении подразделения ЮВО били противника в Галицыновке, Красногоровке и Невельском в ДНР. Уничтожено до 80 украинских бойцов, три французские самоходки Caesar и американская М-777. На Южно-Донецком направлении подразделения ВВО, заняв выгодные рубежи, уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две бронемашины и три пикапа. Больше металлолома, хорошего и разного.

Чем украинские земли хороши для танковых бросков

Asia Times полагает, что украинская территория по своему ландшафту подходит для столкновения масс военной бронетехники, чем «Россия и Запад воспользуются». Обширные открытые пространства способствуют танковым боям, где британский Challenger 2 может столкнуться с российским танком Т-90. Ранее стало известно, что власти Британии в дополнение к 14 танкам Challenger2 поставят незалежной тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники, в частности, бронетранспортеры Bulldog и дополнительные беспилотники. Показательно, что жители Британии решили, что передача английских танков Киеву - это госизмена. Островитяне, надо к украинскому приучаться, они бы назвали это зрадой.

Что заботит беженцев на Туманном Альбионе

Беженка c Украины Елена Знаткова рассказала о трудностях после того, как оказалась на британских островах. Она заявила, что языковой барьер сводит на нет опыт, навыки, знания. Знаткова была преподавателем в университете, но не может в Британии применить свой опыт на практике. Вместе с дочерью она поселилась в Кардиффе по программе «Дома для Украины», но из-за большого наплыва украинских беженцев местные власти просят их покинуть Британию. Всего в страны Старого Света в общей сложности прибыло почти 8 миллионов беженцев из незалежной, за январские выходные их стало больше на 52 122 человека. Самые обездоленные из беглецов обмывают свою горькую долю на альпийских курортах типа Куршавеля.

Что мешает поставкам танков Абрамс Киеву

Колин Кол, замминистра обороны Штатов по политическим делам, заявил, что администрация США полагает, что время поставлять ВСУ американские танки Abrams еще не пришло. Кол недавно вернулся из поездки на Украину, и увиденное и услышанное его явно не обнадежило. Замминистра стал рассуждать о том, что этот танк - очень дорогой и сложный, у него реактивный двигатель и на нем трудно тренироваться. Вместо Abrams Вашингтон отправит Киеву 100 боевых машин Stryker и не менее 50 бронемашин Bradley , артиллерию и боеприпасы. Да, танки детям не игрушки.

За что Зеленский критикует западных партнеров в Давосе

Шестой президент незалежной раскритиковал западных партнеров за «нерешительность в вопросах поставок танков». Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что в таких вопросах не стоит колебаться. А риторику, при которой страны НАТО дают оружие, если так же поступают и остальные члены альянса, назвал неверной. Ну, вот, например в бундестаге не одобрили танковые поставки. Правильно, надо дотянуть до лета — а там уже и танки не спасут.

Британцы не хотят идти в армию из-за Украины

Daily Mail сообщило, что в британской армии резко снизилось число новобранцев. Из-за конфликта на Украине подданные Его Величества массово отказываются надевать военную форму и брать в руки оружие. За год число новобранцев составило чуть более 5090 человек, а покинули войска 2400 человек. Число уволившихся по сравнению с 2021-м увеличилось на 17%. Глава сухопутных войск Патрик Сандерс заявил: «Цифры свидетельствуют о том, что британские вооруженные силы быстро сокращаются и страна стала «слабее» после передачи Украине такого количества техники». А Джеймс Клеверли, глава МИДа завил, что Великобритания отправит на Украину больше 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2.

Почему голландцы боятся поставлять ЗРК украинцам

Лидер голландской Партии свободы, депутат нидерландского парламента Герт Вилдерс заявил, что решение правительства Нидерландов о поставках ЗРК Patriot Киеву ставит под угрозу безопасность страны. Вилдерс высказался так: «Наша собственная безопасность под угрозой. Наши деньги — наше оружие. Абсолютно безответственно». На вооружении Нидерландов стоят всего три батареи Patriot, а около сотни 100 украинских военных уже начали обучение к работе на этих ЗРК. Обычно подготовка занимает несколько месяцев. Ну что, торопиться не надо...

Что будет, если Киев рискнет ударить по Крыму

Юрий Гемпель, глава комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям, сообщил, что если киевский режим попытается нанести по Крыму удар из тех вооружений, который сейчас будут поставлены из США, то ответ России будет серьезным. Парламентарий заявил следующее: «Любая такая попытка получит сокрушительный ответ и россияне поддержат такое решение. Россия ведет взвешенную разумную политику, порой слишком сдержанно, некоторые могут воспринимать это как слабость, но это не так». И нынешний режим на Украине будет уничтожен, заявил политик. Ну, а куда он денется...

Украинские ученики гнобят польских учителей

Украинские ученики в Польше подали жалобу на преподавателя местной школы из-за ее участия в акции против «украинизации» страны. Издание Kresy сообщило, что Малгожата Число, преподаватель математики в городе Ниск, участвовала в пикете под лозунгом «Нет украинизации Польши». Школьники из незалежной подали на нее жалобу, а директор учебного центра направил дело в Дисциплинарную комиссию при Совете по образованию. Учителю пришлось давать объяснения представителю комиссии. А в городе Тарнобжег прошла акция в защиту Число, где выступил депутат Гжегож Браун из партии «Конфедерация»: «Как оказалось, забота о безопасности польской идентичности в Подкарпатье может привести к печальным для учителя последствиям». К печальным последствиям приводит рост числа поклонников Бандеровцев на польской территории.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как скоро состоится генеральное сражение на Украине (подробнее)