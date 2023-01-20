Вопрос дня: Какие заветы Ильича вас до сих пор вдохновляют? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виталий Демидкин, офицер «Альфы»:

- Главный завет Ленина: учиться, учиться и учиться. И более конкретный: учиться военному делу настоящим образом. Да, были перекосы, но все же в итоге делалось для народа!

Максим Сурайкин, экс-кандидат в Президенты РФ:

- Я всем заветам Ленина остаюсь верным. Его заветам служить рабочему классу и отстаивать социалистические ценности. Это не устарело. Надо быть верным марксистско-ленинской идеологии, учиться и бороться за идеалы социалистического государства...

Елена Горбунова, зав. экспозиционным отделом комплекса «Ленинский мемориал», Ульяновск:

- Для меня важно декларируемое Лениным общество равных возможностей. Его общество социального равенства не фантом. Ильич был жестким политиком, но и гибким. Его прагматизм показал НЭП, когда произошел поворот на 180 градусов.

Олег Шеин, вице-президент Конфедерации труда России:

- Не думаю, что у Ильича была практика заветов. Он, скорее, придерживался принципов, исходил из того, что в основе всего лежит экономика. Ленин был последовательным интернационалистом. Мне близко его утверждение, что борьба трудящихся за лучший мир возможна только в рамках дружбы народов.

Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Идеи социализма - единственно справедливые. Это показали пики развития и СССР, и Китая. А внешние системы давления на мир социализма бесчеловечны. Ленин утверждал принцип соцсправедливости, и этот его завет я считаю главным.

Максим Алексеев, читатель «КП»:

- Никакие. Если теория воплотилась в нормальную жизнь, это одно дело. А если нет... Все ленинские «социалистические» теории не выжили. А что до заветов, так они созданы за тысячи лет до него, и их помнят до сих пор. Романтик он был. Но его романтика дорого обошлась.

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