Сахалинская область: в 75 все только начинается!

Губернатор Валерий Лимаренко вручает ключи новоселам. Фото: Предоставлено пресс-службой Сахалинской области

В 2019 году под руководством губернатора Валерия Лимаренко была разработана и принята новая «Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года». Теперь регион живет с четким пониманием того, какие задачи и в какой срок будут решены.

Бизнес любит комфорт

Создание комфортных условий для бизнеса - один из приоритетов областных властей. На островах запущен интернет-сервис

«Сахалин.Онлайн для бизнеса», сформирована система «единое окно», инвестиционная карта, введен в практику инвестстандарт с четкими правилами работы.

В рейтинге регионов по показателю административного давления за 2022 год область поднялась с 49-го на 16-е место. Инвестиции в рамках льготных режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток в регионе с 2019 года составили более 46 млрд рублей.

По суше, небу и воде

С 2019 по 2021 год в регионе модернизировано 474,2 км автотрасс, построено и реконструировано 120,6 км дорог. За счет областных субсидий цены на авиабилеты внутри региона снижены вдвое.

На линию Сахалин - Курилы вышли два новых грузопассажирских судна. Вскоре на переправе Ванино - Холмск начнет работать автомобильно-железнодорожный паром «Александр Деев».

Потому что без еды…

Благодаря поддержке областного правительства на островах растет производство сельхозпродукции. Например, субсидии и льготы помогают совхозу «Тепличный» круглый год снабжать жителей региона свежими овощами. Сейчас хозяйство строит новый тепличный комплекс на 6,9 га.

Медицина и спорт: здоровый союз

В 2019 - 2021 годах на сферу здравоохранения из областного бюджета выделено более 77 млрд рублей. Это позволило отремонтировать медучреждения, приобрести современное оборудование. Конечно, не все проблемы решены. В частности, не хватает ряда врачей-специалистов. Снизить остроту проблемы призвана программа по привлечению кадров. С начала прошлого года на острова приехали более 650 врачей.

В 10 сельских фельдшерско-акушерских пунктах установлено оборудование для проведения исследований и дистанционной передачи данных. Далее врач в удаленном режиме решает вопрос о лечении. С помощью таких «умных ФАПов» обследовано около 2500 человек.

На островах развернуто строительство спортивных объектов, люди любого возраста получают возможность приобщиться к здоровому образу жизни. Результат: на Сахалине и Курилах самая высокая в стране доля людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом!

ЦИФРА

1-е местосреди регионов ДФО по состоянию инвестиционного климата занимает Сахалинская область. А в Национальном рейтинге она на 5-м месте.

Сахалинская новостройка. Город Долинск, 2022 год. Фото: Предоставлено пресс-службой Сахалинской области

Официально

Прощайте, ветхие дома!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области:

- Во время встреч с населением нередко звучали жалобы: дом разваливается, но аварийным не считается, поэтому нельзя получить новое жилье. Мы провели ревизию жилфонда и засучили рукава. Разработали программу, привлекли федеральное финансирование. И достигли рекордного показателя: на островах строится больше одного квадратного метра жилья на человека в год. В итоге мы первыми в стране переселили людей из зданий, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Теперь занимаемся домами, которые получили статус аварийных после этой даты. К концу 2025 года в новые квартиры переедут более 28 тысяч островитян.